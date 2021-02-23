疫境求生｜失業空姐轉行賣美國和牛　入行零知識買2,500磅全牛試食學創業

▲ 失業空姐Grace因為和囡囡掛念美味的美國牛扒，遂展開了「陳師奶靚牛」的賣牛生涯，邊「交學費」邊創業。

新冠肺炎疫情剛好過了1年，對於前空姐Grace來說，以為這份職業可以做到退休，沒料到結局是被裁，而20多年的空姐夢，就這樣泡湯了。因為和囡囡掛念美味的美國牛扒，遂展開了「陳師奶靚牛」的賣牛生涯，邊「交學費」邊創業。

其實我不是單賣牛肉，幫到人慳到錢，一家人又食得開心，好有滿足感。

去年10月Grace任職的航空公司正式關閉香港的office，無得用廉宜的價錢搭飛機，她們就很掛念美國的牛扒。「我有個在美國開高級餐廳的外籍朋友便說：『你為何不自己入貨？我認識那麼多供應商，你有興趣我可以穿針引線。』」Grace便開展了賣靚牛的生活。

雖然Grace喜歡吃牛，但對牛的知識卻是零，於是便要「交學費」。「供應商說你不識，就買成隻牛來試啦，結果我每部分買了一箱，共2,500磅，要幾十萬。」Grace全部也有拿來試吃，或者請朋友吃。

我覺得做那一行都要專業，不要騙人，一定要學。

▲ Grace說她初入行時，試過被日本醉酒乘客拖著落飛機，怎樣都不肯放手，說要和她結婚。她不知如何反應，當時只懂喊，最後由同事解圍。（圖片：被訪者提供）

牛肉價錢平超市一半

最初Grace入貨，也入了許多牛扒，以為香港人喜歡据扒，漸漸她發現原來香港人實在太喜歡打邊爐，因此她現在最熱賣的部位是牛肩小排、牛頸脊、牛板腱及封門柳。

「以前屋企打邊爐，買一盆牛肩小排得幾塊都要$300幾蚊。但現在我一舊牛肉有2kg，可以讓12人打邊爐，還可以食3餐。」

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不吃陳師奶牛肉不吃飯

Grace現時賣3種美國牛品種：Lone Mountain的100%純種（full-blood）和牛、Imperial的和牛及安格斯混種，以及1855黑安格斯牛。她所說的超好味，正是純種和牛的牛肩小排。

事實上，Grace的客人多屬high-end，十個客有三、四個都是買給子女食，不是自己吃，因此，幾歲大的小朋友已識得吃靚牛肉了。

Grace也希望這盤生意可以一路做下去，讓香港人認識多幾個美國牛肉品牌，而且又可以用實惠的價錢，食到優質的牛肉。

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盼繼續有錢拯救流浪貓

不說不知，原來Grace做了20年拯救動物行動。香港愛護動物協會有個社區絕育流浪貓計劃，愛貓之人會自發在自己的社區，帶流浪貓去絕育，然後放回社區。「貓女絕育要劏肚取子宮，如果即刻放出來，傷口未完全癒合，在樹上亂跳便試過有貓女劏肚，腸流出來死了。因此，我會讓牠在獸醫處住5日。」

▲ Grace說社區很多貓被遺棄，圖中是Grace收留的流浪貓。左是哥哥，細佬給一群流浪狗咬死了，Grace眼見牠也快要給流浪狗追到，便把牠帶了回家。（圖片：被訪者提供）

以前做空姐，Grace會每月拿5,000元出來作基金，但過去一年零收入，如果流浪貓遇到大件事，就不夠金錢讓牠們看獸醫。「這是我以前除了返工外的一種平衡，令到自己覺得好開心好滿足，但無想過無了份工會影響到牠們，覺得很難過。」

就好像她所住的屋苑，有名外籍女士發現一隻流浪貓受傷了，Grace知道便自告奮勇幫忙，但曾經被飼養的貓一旦被遺棄是很難生存，沒有求生的技能，為了搵食，遍體鱗傷。

Grace發現自己不夠錢付醫藥費，在窮途末路之際，外籍女士很欣賞她一直為貓的付出，遂願意幫她結帳。「我很感恩，因為我有很多朋友都失業，我自己都是。當你以為無路行、無彎轉的時候，原來有很多好的事情就會發生，所以不要放棄希望。」

記者：何小雲