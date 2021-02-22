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海洋公園｜劉鳴煒：山下園區或設最低消費等　議員質疑政府「親疏有別」優待公園

社會 19:18 2021/02/22

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立法會經濟事務委員會通過海洋公園「重生方案」，並將提交財委會討論。（經濟日報資料圖片）

海洋公園今年1月公布「重生方案」，政府擬再注資一筆過16.7億元予公園，立法會經濟事務委員會今日（22日）通過方案，並將提交財委會討論。有議員批評現時的方案不清楚，質疑政府優待海洋公園，親疏有別；亦有議員關注水上樂園會否設施少但入場費貴。

今日的會議上，多名議員關注海洋公園在去年獲批逾54億元後，今年再獲注資逾16億元的情況，批評疫情下多個行業都陷入困境，質疑政府為何只優待海洋公園。工聯會郭偉強建議園方由直接申請撥款改為向政府借款；實政圓桌田北辰亦質疑，海洋公園在轉型後，其收支能否足以還清債務。

海洋公園主席劉鳴煒回應時表示， 對重生方案有信心，明白有意見擔心山下園區將改為免費開放後，會引起混亂，他強調免費不代表沒有規矩，園方會有不同處理方法；若情況出現失控，在有需要時將考慮設立最低消費等。

商務及經濟發展局局長邱騰華則指，政府提供的撥款是有時限性，考慮這段時間較為困難時作為一個幫助，希望公園可以持續營運，除了讓園方做到自己的目標、公眾使命外，亦可以保持公園運作及原來約2,000名全職員工的工作，盡早恢復自負盈虧。

劉鳴煒續稱，爭取水上樂園於今年8至9月投入服務，但事前須聘請人手，並期望樂園的招標及外判，縮短至1年內完成，因此希望立法會通過撥款方案。

委員會最後同意將撥款申請提交至財委會審議。

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記者：陳曉瑩

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