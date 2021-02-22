嗇色園黃大仙祠正月十五延長開放至晚上9時　同日重開月老及佳偶天成神像供參拜

▲ 有別於以往只有年三十除夕夜才於晚間開放，由元宵起，每逢農曆初一、十五晚上，各個殿堂均會亮起燈飾。（嗇色園黃大仙祠提供）

農曆正月十五日為元宵佳節，素有中國情人節之稱，不少單身人士或情侶均會參拜月老，祈求蜜運成功、姻緣順遂。今年為嗇色園黃大仙祠一百周年紀慶，該祠園早前為大仙祠內各殿堂進行翻修並增添多種燈飾，而新春期間未開放的月老及佳偶天成神像將會於今個元宵佳節（26日）重新開放供善信參拜，當日大仙祠更會延長開放至晚上9時。

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屆時善信可帶備少量鮮花或水果到黃大仙祠參拜，月老像前不設上香，本園會提供紅繩讓善信進行祈願儀式。凡於元宵（2月26日）當日參拜月老的善信只需隨緣樂助（金額不限），即可獲贈月老手繩乙條，寓意千里姻緣一線牽，數量有限，送完即止。

黃大仙祠各殿堂已完成翻修工程及燈飾裝置，該祠園決定由農曆正月十五日（26日）起，往後每逢農曆初一、十五皆延長開放黃大仙祠至晚上9時，讓公眾人士欣賞到嗇色園黃大仙祠在夜色下的另一番意景。

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責任編輯：鄧凱文