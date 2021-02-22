出前一丁糾紛｜分銷商指遭無理終止合作追逾4400萬　生產商日清指從無口頭協議

▲ 出前一丁香港分銷商指遭生產商日清無理終止合作關係，要求追討逾4,400萬，案件今於高等法院開審。(經濟日報資料圖片)

日清出前一丁香港分銷商與生產商疑發生合作糾紛。分銷商指與生產商合作近50年，沒有簽訂任何書面協議，卻於2016年被無理終止合作關係，分銷商要求賠償3年純利損失等共逾4,400萬港元，案件今（22日）於高等法院開審。分銷商指與日清自1968年已有口頭協議，並不同意日清所指其角色只是次分銷商。

原告榮興（1956）有限公司，答辯人為日清食品有限公司。

原告一方於開案陳詞指，原告與答辯人自1968年開始合作關係，雙方已合作逾48年，並沒有簽訂任何書面協議。原告指作為答辯人的分銷商，原告的工作包括到貨倉取貨，與零售商包括超級市場及餐廳等洽商。惟於2016年原告被終止合作關係，亦沒有給予3年通知期。

原告一方續指不同意答辯人一方所指，原告實為次分銷商。原告指一直是答辯人的分銷商，根據過往答辯人刊登的報紙廣告，原告被列為分銷商，而雙方聯絡的電郵中，原告亦被稱為分銷商。原告強調雙方早於1968年達成口頭協議，否則當被終止合作關係時，答辯人毋須由日本請來創辦人孫兒，親自向原告表示雙方終止合作關係。

答辯人一方開案時則指，與原告從沒有達成任何口頭協議，並指香港三菱商事會社有限公司才是答辯人分銷商，並早於1980年代簽訂協議，而原告是向香港三菱取貨，故其的角色只是次分銷商。答辯人指沒有任何文件或證據證明原告說法，由於雙方沒有任何協議存在，答辯人指不存在任何隱含條款。

原告早前於入稟狀續指，日清於80年代在大埔設置廠房，由原告負責安排送貨至各大超級市場及連鎖店等。由2011年7月至2016年6月，每年營業額達2.69億港元，純利達1,139萬港元。及至2016年12月中，答辯人通知原告終止合作關係，原告認為須給予3年通知期，要求賠償3年純利連利息等開支。

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記者：林育慧