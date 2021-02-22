葉劉淑儀戴智能手錶接種疫苗 　稱要送陳肇始測壓

▲ 葉劉淑儀特地戴智能手表，用來測試接種前後的心率變化。（陳靜儀攝）

特首和多名主要官員、行政會議成員今日下午先後接種國產科興疫苗，率先接種的還有23位建制派立法會議員，雖然幾位身兼政協的議員早前已赴深圳打了國藥疫苗，不過，昨日亦有人前往「打卡」，以示支持；今日接種的議員則異口同聲讚注射時不痛，也無不適。

立法會主席梁君彥就形容，首批接種疫苗的議員是「義勇軍」和「白老鼠」，又透露有些同事想早日接種，有些則話「最好唔好打」。

一早表示想接種的包括身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀，她完成接種後在社交平台分享感受，她稱，為了證明接種安全有效，特地戴上智能手表，以測接種前後的心率及壓力等指數變化。「結果我發現接種完後並沒有改變，心率維持73，壓力指數維持34。」

她續稱，食物及衞生局局長陳肇始看到其手表，也覺得很有趣。葉太就話，決定幫局長買一枚，因為現在她肩負起全港的抗疫工作，「壓力龐大，也好應該監測一下自己的壓力指數了。」

▲ 麥美娟等候接種疫苗。（陳靜儀攝）

工聯會立法會議員麥美娟出名怕打針，不過，她今次就話，接種疫苗好重要，怕痛都要打，惟真要接種時仍面露緊張，又讓其他議員不要打完獨留她一人，其他議員見狀都有安撫，民建聯何俊賢更跨政黨「護花」，稱「你打先，我在你後面。」

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