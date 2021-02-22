金黃葡萄球菌｜明愛及伊利沙伯醫院6人確診 　4人無病徵全部情況穩定

▲ 明愛醫院同一病房內3名住院男童證實為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，其中2人並沒有出現臨床病徵（資料圖片）

明愛醫院同一病房內3名住院男童證實為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，其中2人並沒有出現臨床病徵，上述3名院童正接受隔離，情況穩定；伊利沙伯醫院新生嬰兒深切治療部自2月11日起，亦先後有3名病人確診為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，並沒有感染徵狀，3名病人現情況穩定，正接受觀察及隔離。

明愛醫院指，其兒童發展復康病房一名10歲住院男童，於2月2日出現結膜炎徵狀，經臨床樣本檢測後確診感染抗藥性金黃葡萄球菌；院方按既定感染控制程序展開追蹤篩查，證實同一病房內再有兩名年齡分別為9歲及10歲的住院男童為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，二人並沒有出現臨床病徵。上述三名院童正接受隔離，情況穩定。

伊利沙伯醫院指，該院新生嬰兒深切治療部自2月11日起，先後有3名病人（兩男一女，年齡由11日至23歲），經恆常檢測及追蹤篩查確診為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，並沒有感染徵狀。三名病人因自身疾病仍然留院，情況穩定，正接受觀察及隔離。

院方指已根據既定指引加強預防感染措施，並繼續緊密監察該病房各嬰兒的健康情況。

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記者：鄧凱文