IVE師生研AI交通燈系統　盼縮短車龍及過路等候時間4成

▲ IVE工程學科師生研發「人工智能交通燈系統」，透過分析路面交通數據適時調節燈號。（VTC提供圖片）

香港專業教育學院（IVE）工程學科師生研發「人工智能交通燈系統」，透過分析路面交通數據，按車龍車度及等候過馬路的行人數目等，適時調節燈號，以配合道路不同時段的實際需要，長遠目標可望縮短平均車龍及行人等候時間達4成。

團隊自2016年開始研發系統雛型，數年來不斷改進，包括利用物聯網、AI及影像分析技術，收集及分析路面交通流量數據，計算車輛位置、軌迹及車流量等，以及識別在等候過路的人數。

團隊過去數年曾於學校及商場等平日與假日交通變化較大的多個馬路口實測，並利用交通流量模擬軟件「Vissim」進行多次分析，初步發現系統有助縮短車龍及疏導等候過馬路的行人數目，曾於「青年科技專才展覽及比賽2020」中獲得「專上教育組」亞軍。

IVE青衣院校職場學習及評核項目發展組（工程學課程）項目主任洪健豪指，團隊採用低解像度及具有磨砂效果的鏡頭，以解決人像拍攝涉及的私隱問題，並無收集樣貌及車牌等資料，其後亦會銷毁數據。

政府近年亦展開用途相近的「實時交通燈號調節系統先導計劃」，洪健豪指，其團隊研發的系統暫時只應用於教學用途，未來希望收集更多數據，以進一步改善系統及證實成效，包括建立深度學習架構，更準確辨識行人及車輛，長遠研究辦識行人特徵，例如部分長者會持拐杖或坐輪椅等，以進一步調節燈號，對於會否與政府合作，則抱開放態度。

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記者：馮琪雅