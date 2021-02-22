疫苗接種｜衞生署與港大合作主動監測疫苗事故　計劃每款疫苗招募1500人跟進

▲ （經濟日報資料圖片）

衞生署與港大藥理及藥劑學系合作，主動監測接種後新冠疫苗出現的事件，港大將於不同疫苗接種中心，就每款疫苗招募1500人，於接種後7小時、24小時、72小時等時間致電，跟進接種後有否出現不同症狀，同時亦每6個月向醫管局索取資料，以大數據分析事件與疫苗的關連。

衞生署助理署長陳凌峯表示，因應新冠疫苗研發時間較以往大為壓縮，部分醫學事件未及於臨床試驗中獲悉，惟或存潛在因果關係需要預先關注，故亦制定「疫苗接種關注事事件（AESI）」清單，就40多種接種後出現需關注的事件，包括急性呼吸窘迫綜合症、凝血紊亂、急性肝損傷等。

署方將聯同港大藥理及藥劑學系，就AESI主動及定點監測，計劃為期3年。身兼新冠疫苗臨床事件評估專家委員會成員的港大藥理及藥劑學系系主任黃志基解釋，計劃將於不同疫苗接種中心，就每款疫苗招募1500人，於接種後7小時、24小時、72小時、7日及14日致電跟進。

他續指，團隊會跟進了解，接種者有否出現一般異常情況，包括發燒等，按不同年齡、群組分析疫苗接種後異常事件的本地發生率。計劃亦正計算不同AESI的背景發生率，及後每6個月向醫管局索取需住院的臨床事件，利用大數據分析，以評估關注事件與新疫苗的關連。

另外，臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅昨日被問及會否接種疫苗，他指自己會負責中山紀念公園體育館的接種中心，屆時亦會於該中心接種疫苗。翻查資料，該中心為接種復星/BioNTech疫苗處所。

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記者：陳正怡