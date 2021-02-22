國安教育｜教育局斥部分媒體炒作渲染6歲童須接受國安教育觀點　國安不應當爭議議題教授

▲ 教育局指，國家安全不應被作為爭議性議題來教授。（資料圖片）

教育局本月4日公布國家安全教育指引及課程框架，教育局今日（22日）在網上發文，不點名批評某些媒體對國安教育作毫無根據的指控，亦存有誤解，包括「渲染6歲兒童就要接受國安法教育的觀點」，局方「絕不認同將國家安全教育惡意標籤為給幼兒洗腦或灌輸式教育」，故發文澄清，以釋公眾疑慮。

教育局在網上發表題為「消除有關香港學校推行國家安全教育的誤解」文章，指港府實施國家安全教育是「合情合理合法」，維護國家主權、安全和發展利益，是所有國家和地方每位負責任的國民必須履行的義務，學校推行國家安全教育亦是「應有之責」，學生要盡公民義務守護國家安全和法治，「某些人士在接受其他國家推行其國家安全教育的同時，卻不接受在香港推行，實在是不折不扣的雙重標準」。

教育局續指，國安教育是國民教育一部分，兩者密不可分，應循序漸進從小培養，局方不認同將國家安全教育惡意標籤為給幼兒「洗腦」或「灌輸式教育」，「某些媒體渲染6歲兒童就要接受國安法教育的觀點，實有炒作之嫌」，形容是「對課程框架的歪曲」，並強調國家安全教育並不局限於教育學生相關法例的條文。

教育局指，教師應懂得如何配合學生年紀，運用簡單有趣的教學法，簡化或轉化價值觀教育或《基本法》等相對複雜的概念，認為「沒有理由不能通過小學生熟悉的有趣活動、日常生活實例，以及最重要的是教師以身作則，進行國家安全教育」。

局方又指，由於假新聞、道聽途說或失實的指控可危害國家安全，「我們實在有當務之急為學生提供更多機會及工具，提升他們明辨慎思的能力，當中重點為加強學生的資訊素養」。

局方強調維護國家安全並不存在任何爭議，「國家安全不應被作為爭議性議題來教授」，學校應清楚指出維護國家安全是所有國民應盡的責任，「當中不存在爭辯或妥協空間」；同時應培養學生共同維護國家安全的觀念和責任感。

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責任編輯：馮琪雅