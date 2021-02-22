強檢大廈│新增7廈納入強制檢測公告名單　包括康怡花園D1座華貴邨華禮樓筲箕灣東盛苑

▲ 新增7廈納入強制檢測公告名單，包括康怡花園D1座。（資料圖片）

本港今日（22日）新增16宗確診個案，涉及5男11女，介乎1歲至66歲；包括3宗輸入個案、13宗本地個案，當中感染源頭不明個案有4宗，另初步確診約10宗。政府深夜就強制檢測公告刊憲，今日(22日)新增7幢大廈因新增一宗或以上確診個案，被納入強制檢測公告名單，包括康怡花園D1座、華貴邨華禮樓、筲箕灣東盛苑等。

2月22日納入強制檢測公告的大廈名單：

1. 馬鞍山恆安邨恆海樓

2. 元朗八鄉橫台山永寧里328A號

3. 北角堡壘街11-17號偉文大廈

4. 康怡花園 D1 座

5. 筲箕灣東盛苑

6. 香港仔華貴邨華禮樓

7. 屯門澤豐花園澤民樓

任何在2月9日至22日期間曾身處上述地方超過2小時的人士，須於2月24日或之前接受檢測。政府明日(23日)會在下列地點增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員：

薄扶林華貴社區會堂

北角偉文大廈露天停車場

鰂魚涌社區會堂停車場

筲箕灣東盛苑平台

屯門澤豐花園羽毛球場

馬鞍山恆安社區中心

另外，位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站會延長服務日期至2月25日（星期四）。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

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責任編輯 李志強