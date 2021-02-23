寵物美食｜寵物蛋糕烘培店推Sanrio聯乘系列　賞毛孩歎Little Twin Stars角色擺設鹹甜美點

▲ Teeny Bakery 特別推出DIY乳酪蛋糕，主人可以為自己的寵物製作獨一無二的甜點套餐。（店舖提供）

本地寵物烘焙品牌Teeny Bakery寵物蛋糕烘焙店，今次再度聯乘Sanrio推出系列第二撃的精緻寵物鹹甜糕點及乾肉小食，包括各款水果口味的皇牌乳酪蛋糕、營養豐富的肉批以及純天然乾肉小食。作為香港首間推出Sanrio主題商品的寵物品牌，Teeny Bakery今次繼續展現可愛風格，以人氣卡通飾品點綴精緻的手工寵物糕點，與一眾毛孩及主人迎接健康而且元氣滿滿的春季。

重點推介皇牌乳酪蛋糕

皇牌系列迷你乳酪蛋糕，使用外國進口的原粒新鮮水果，搭配品牌創辦人Loretta Yuen親自主理的秘製羊奶乳酪蛋糕，外型精緻而且口感豐富，為不同種類的毛孩提供所需要的維他命及營養素，絕對是寵物界甜點的首選。蛋糕口味選擇多元化，包括新鮮多汁的草莓、香甜濃郁的芒果以及混合酸甜滋味的藍莓，滿足寵物不同的口味。

▲ 皇牌系列迷你乳酪蛋糕外型精緻而且口感豐富，為不同種類的毛孩提供所需要的維他命及營養素，絕對是寵物界甜點的首選。（店舖提供）

如果想為你的毛孩花多一點心思，可以選擇特別推出的DIY乳酪蛋糕組合，主人可以隨意挑選蛋糕顏色造型外，組合更附送時令水果及兩款Sanrio主題角色擺設，主人可以為自己的寵物製作獨一無二的甜點套餐。此外，今次還推出預訂尊享的紫薯口味蛋糕，蛋糕以小貓造型呈現，再配以紅莓和藍莓作點綴，將為毛孩帶來極尚的視覺及味覺盛宴。

種類繁多且營養豐富鹹點及零食

要為摯愛的寵物設計健康餐單，當然少不了新鮮製作的肉批。這裏的批及蛋餅系列的餡料堅持嚴選天然食材並於香港新鮮製造，不但造型吸引而且味道鮮嫩可口。精選包括鴨肉批、吞拿魚批以及雞肉批等，定必讓毛孩一試即愛上。

如果想為寵物添購零食，多款口味的乾肉小食全部100%純天然，無添加人造色素和防腐劑，讓寵物吃得開心亦令主人放心。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

限量版Sanrio characters造型匙扣

現凡購買Teeny Bakery任何迷你乳酪蛋糕或批產品，即可獲取精美Sanrio characters插牌一個。幸運兒更有機會抽中隨機附送的Sanrio characters Teeny Bakery特別版造型匙扣一個，數量有限，送完即止。（款式隨機附送）

是次聯乘系列產品亦會把部分所得收益將會捐予香港動物基金（Hong Kong Paws Foundation），協助同類小動物承擔醫療及手術費用。

記者：Elenor