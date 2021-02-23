新冠肺炎｜新增16間食肆曾有確診者到訪包括澳洲牛奶公司　53歲女患者遊勻新界九龍4間餐廳

▲ 新增16間食肆曾有確診者到訪，包括澳洲牛奶公司。

本港昨日（22日）新增16宗確診個案，涉及5男11女，介乎1歲至66歲；包括3宗輸入個案、13宗本地個案，當中感染源頭不明個案有4宗，另初步確診約10宗。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有16間食肆曾有確診者到訪，其中位於白加士街知名餐廳澳洲牛奶公司亦有上榜。

一名53歲無病徵女患者（個案編號：10882）自上周四（18日）起，連續3天走訪九龍新界9處地方，涉及4間餐廳分別為佐敦澳洲牛奶公司、觀塘香港仔南記粉麵、深仔記，以及屯門金邦大廈好景餐廳小廚；另亦有到訪觀塘中海日升中心、觀塘友邦九龍大樓、天逸邨逸灣樓、天耀邨耀豐樓及港威大廈1座。而該名女患者居於曾被列為強檢大廈屯門澤豐花園澤民樓。

據衞生防護中心的更新，新增16間食肆曾有確診者到訪，名單如下：（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

港島：

東區 健威坊 太興 15/02/2021 10871

東區 城市花園 大快活 16/02/2021 10871

東區 北角匯 星巴克咖啡 19/02/2021 10871

灣仔 麗駿酒店 味苑 19/02/2021 10880

九龍：

深水埗 又一城 鳥十 14/02/2021 10871

觀塘 創紀之城5期 京饌 20/02/2021 10877, 10878

觀塘 創紀之城5期 金記冰室 16/02/2021 10878

觀塘 鱷魚恤中心 太興 20/02/2021 10877, 10878

觀塘 亞太中心 海港酒家 20/02/2021 10878

觀塘 中海日升中心 香港仔南記粉麵 18/02/2021 10882

觀塘 富利工業大廈 深仔記 20/02/2021 10882

油尖旺 白加士街 47-49 號 澳洲牛奶公司 20/02/2021 10882

油尖旺 K11 人文購物藝術Greyhound Café Galleria 17/02/2021 10883

新界：

屯門 金邦大廈 好景餐廳小廚 18/02/2021 10882

沙田 新港城 3 期 N 座 大壹燒鵝 18/02/2021 10883

沙田 恆安商場 金龍泉 19/02/2021 10883

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責任編輯：羅嘉欣