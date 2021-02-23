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疫苗接種｜截至今早9時有4.2萬人網上預約接種　林鄭月娥：接種後沒有不良反應

社會 09:51 2021/02/23

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林鄭月娥指，自己接種疫苗後沒有不良反應。（程志遠攝）

政府公布的新冠疫苗接種計劃，今日（23日）凌晨起接受優先群組的市民網上預約，行政長官林鄭月娥表示，截至今早9時，有4.2萬人成功網上預約，其中醫管局18間普通科門診疫苗預約已額滿，形容屬「相當踴躍的數字」，又指自己接種後沒有不良反應。

她強調，整個計劃的成功是靠市民參與、配合和支持，政府會不斷進行宣傳教育推廣工作，讓市民了解打針的好處和各款疫苗效能，但有關工作要迎難而上，坊間有不少抹黑失實的報道，例如在自己和司局長接種數小時後，網上已流傳「造假」指他們沒有接種科興疫苗。

林鄭月娥相信，未來日子澄清工作要不停進行，新聞處同事會加快澄清失實報道，由於網上流傳方式快速令人信以為真，政府會打醒12分精神，每日監察社交媒體信息，有需要會馬上澄清。

財政預算案將於明日（24日）公布，消息指政府不會全民派錢，設失業人士貸款計劃月薪6倍，上限8萬元，詳情即看：【下一頁】

29間疫苗接種中心地址如下：

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記者：陳子謙

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