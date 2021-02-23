財政預算案2021｜消息：料不會全民派錢　設失業人士貸款計劃月薪6倍上限8萬

▲ 消息指，料財政預算案2021不會全民派錢。

本港最新失業率創近17年來新高，要求財政預算案設立臨時失業援助金，是建制跨黨派的共識，但政府早已落閘。在歷史性財赤下，全民派錢也不會再有，但預算案將推出失業人士貸款計劃，也算可紓緩一下這批失業打工仔的苦況。

拒失業援助金 變通推貸款

在疫情打擊下，不少行業和打工仔苦苦掙扎，各大建制黨派，包括民建聯、工聯會，以至代表工商界的經民聯，都要求政府設立失業援助金。民建聯及新民黨爭取每月6,000元的失業援助，經民聯開價每月不少於8,000元；而主打勞工議題的工聯會，更提出每月9,000元。但在政府拒絕開設失業援助金下，早前已有消息傳出，財政預算案或會作變通，以另一種方式協助失業人士，結果是一項全新的失業人士貸款計劃。

有消息指，財政預算案將為失業一段時間的人士新設個人貸款計劃，容許失業人士申領月薪6倍、上限為8萬元失業人士個人貸款，年息僅1厘，計劃涉及金管局、按揭證券有限公司，以及銀行；而按揭證券有限公司負責向失業港人提供個人貸款，還款期最長為5年。據了解，政府希望可以盡快向失業者批出個人貸款，以紓緩生活壓力。

經濟有周期，失業一段時間的打工仔，轉型也需要時間，新設的失業人士貸款計劃，還款期最長是5年，應該可作解決燃眉之急。

消息指取消公屋免租一個月，有望繼續寬減薪俸稅及利得稅等措施，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳宛彤