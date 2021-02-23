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獎門人回巢｜與三大唱片公司和好力壓星夢幫　譚詠麟提議曾志偉再搞《歡樂今宵》

娛樂 10:28 2021/02/23

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譚詠麟與曾志偉跑步傾公事。

TVB人事大變天，自曾志偉正式上任副總經理後，隨即大改革音樂及綜藝節目，由何哲圖主導的星夢幫歌手更是首當其衝，不再獨大。曾志偉亦揚言「要還原香港音樂」。

近日，已頻頻傳出TVB與當年因版權糾紛而決裂的三大唱片公司破冰，其中擁有譚詠麟、陳奕迅、陳慧琳、梁詠琪等多位歌手的環球唱片，便率先表示可再有合作機會。

獎門人回巢｜曾志偉上任即抽起《聲夢傳奇》　連根拔起何哲圖余詠珊勢力？

譚詠麟與曾志偉跑步傾公事。

倡搞大型音樂節目

而譚詠麟與曾志偉就一向老友鬼鬼，日前二人相約跑步，譚校長更在微博貼出與曾志偉的合照，並祝福對方：「初七好日梗係要捉呢個無線高層出去吸收下日月精華啦！祝佢事事精益求精，樣樣盡善盡美！」引來二人傾合作的揣測。

校長後又向傳媒表示，二人跑步時確有提起公事，他提議再搞與《歡樂今宵》相似的節目。

獎門人回巢｜傳曾志偉跟四大唱片成功破冰 阿倫+阿叻+志偉有望大台合體

何哲圖旗下星夢幫歌手勢力不再獨大。（Instagram圖片）

曾志偉成功破冰

他又指，曾志偉正在多方面收集意見，又希望與各唱片公司和好，勢要令TVB與大家合力搞好樂壇。

昨日（2月22日）有消息傳出，曾志偉已成功與環球、華納和SONY三大唱片公司破冰，而各公司亦將安排旗下歌手於本周三出席破冰記者會，也有邀請有份參與「音樂永續2020」計劃的其他唱片公司及歌手，唯獨星夢娛樂歌手不獲邀出席。

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獎門人回巢｜曾志偉上任即抽起《聲夢傳奇》　連根拔起何哲圖余詠珊勢力？

曾志偉力壓星夢幫

曾志偉回歸TVB後，已被指多方打壓星夢幫，令他們不能再在電視城獨大。先有傳本在農曆年初三搞大型活動飛甩星夢歌手，但因為時間緊絀而未成事。

之後，星夢娛樂行政總裁何哲圖亦將在本月28日離任，負責綜藝節目的余詠珊就變成助理總經理 （業務發展），調離綜藝科，音樂及綜藝節目正式交由曾志偉負責。

而另一由何哲圖籌備的大型選秀節目《聲夢傳奇》亦被剎停，全都在等候「獎門人」曾志偉發落。

大型選秀節目《聲夢傳奇》被剎停。（網上圖片）

同場加映：林景程、林正峰專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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