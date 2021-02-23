  • 24°C
香港時間 : 2021223日 (二) 11:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 財政預算案2021 林作 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政預算案2021｜消息：取消公屋免租一個月　有望繼續寬減薪俸稅及利得稅等措施

社會 10:17 2021/02/23

分享：

熱門 財政預算案2021 林作 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

陳茂波已經多番強調，要「睇餸食飯」，估計少不免要「減糖」。

本港經濟在新冠肺炎疫情下持續低迷，加上港府早已推出多輪紓困措施，預料本年度財赤高達近3,000億元，明天（24日）公布的預算案，派糖規模恐會大減，不過去年惠及中產的寬減薪俸稅及利得稅、寬免住宅物業全年差餉，以及針對基層的綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼「雙糧」等措施，都有望繼續。

陳茂波：睇餸食飯 精準投放

陳茂波上星期曾經表示：「去年做完現金派發計劃，有意見指，那些錢可不可以精準一些，把資源投入到更有需要的人手上？」足見今年的財政預算案，是要精準投放資源，去年的全民派錢一萬元，將不會再出現。而針對失業人士出手相助，算是較精準的做法。

去年惠及中產的寬減薪俸稅及利得稅、寬免住宅物業全年差餉，以及針對基層的綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼「雙糧」等措施，都有望繼續。但陳茂波已經多番強調，要「睇餸食飯」，估計少不免要「減糖」，部分面對縮減規模。然而，公屋免租一個月則會取消，因為政府內部有意見，指措施屬「雙重補貼」，不應再繼續。

消息指財政預算案不會全民派錢，設失業人士貸款計劃月薪6倍上限8萬，詳情即看：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤

相關文章

【財政預算案2021】廠商會︰港府應推出第三期「保就業」計劃　支援部分行業
18:04 2020/12/29
【財政預算案2021】廠商會︰港府應推出第三期「保就業」計劃　支援部分行業
財政預算案2021｜消息：料不會全民派錢　設失業人士貸款計劃月薪6倍上限8萬
今日 09:54
財政預算案2021｜消息：料不會全民派錢　設失業人士貸款計劃月薪6倍上限8萬
財政預算案2021｜消息：取消公屋免租一個月　有望繼續寬減薪俸稅及利得稅等措施
今日 10:17
財政預算案2021｜消息：取消公屋免租一個月　有望繼續寬減薪俸稅及利得稅等措施
利得稅 薪俸稅 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣