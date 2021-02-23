財政預算案2021｜消息：取消公屋免租一個月　有望繼續寬減薪俸稅及利得稅等措施

▲ 陳茂波已經多番強調，要「睇餸食飯」，估計少不免要「減糖」。

本港經濟在新冠肺炎疫情下持續低迷，加上港府早已推出多輪紓困措施，預料本年度財赤高達近3,000億元，明天（24日）公布的預算案，派糖規模恐會大減，不過去年惠及中產的寬減薪俸稅及利得稅、寬免住宅物業全年差餉，以及針對基層的綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼「雙糧」等措施，都有望繼續。

陳茂波：睇餸食飯 精準投放

陳茂波上星期曾經表示：「去年做完現金派發計劃，有意見指，那些錢可不可以精準一些，把資源投入到更有需要的人手上？」足見今年的財政預算案，是要精準投放資源，去年的全民派錢一萬元，將不會再出現。而針對失業人士出手相助，算是較精準的做法。

去年惠及中產的寬減薪俸稅及利得稅、寬免住宅物業全年差餉，以及針對基層的綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼「雙糧」等措施，都有望繼續。但陳茂波已經多番強調，要「睇餸食飯」，估計少不免要「減糖」，部分面對縮減規模。然而，公屋免租一個月則會取消，因為政府內部有意見，指措施屬「雙重補貼」，不應再繼續。

消息指財政預算案不會全民派錢，設失業人士貸款計劃月薪6倍上限8萬，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳宛彤