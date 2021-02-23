復課安排︱學校時間表出爐上晝Zoom下晝返學面授　港媽大呻︰玩完我哋啲家長未

▲ 有港媽表示學校復課，子女在家上Zoom後再趕返學面授，大呻「玩完我哋啲家長未」。

全港中小學及幼稚園在農曆新年假期過後，大部分學校於昨日（22日）起復課，校方可安排不多於三分一的學生回校上半日面授課堂。有3孩港媽於社交媒體分享子女學校的復課時間表，可見上午在家上Zoom後，下午要返學面授，大呻「玩完我哋啲家長未」。

Zoom後再返學面授

該名港媽昨日（22日）在facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」發帖，表示收到子女學校最新的通告，內容如下︰

哥哥：9-11點Zoom，1半-3半回天水圍學校上課

細妹：8-1點Zoom / 3月1日返屯門碼頭學校上課

細佬：9點樓下幼稚園可湊到8點（感恩）

她看畢通告，抱怨教育局的做法，感嘆「老老實實玩完我哋啲家長未」。

家長接送分身不暇

有家長網民都分享自己子女的復課時間表，「姐姐0800-1230上Zoom，妹妹0845-1200返學，即係姐姐要捧住部iPad一齊送阿妹返學」、「我大女又係830-1230 Zoom，細女幼稚園又話1030-1200返學，我點分身湊兩件呀」。

不過有網民認為，「其實關教育局咩事呢？揀唔同地區學校返學係家長嘅選擇，上堂嘅安排又係個別學校安排嘅」。港媽留言回覆網民時補充，兒子在特殊學校就讀小四，女兒則入讀正常小學一年級，表示「我都想近」，無奈學校並非她能選擇。

另家長提及可安排子女搭校車，可是港媽指校車安排不理想，「我哋屯門區兩個學生7點上校車，9點半落車，同埋2點半上校車，5點落車」，她不希望小朋友一日遊車河5小時，所以一口拒絕。而且也有家長表示，在復課期間並非每間學校都能安排校車服務，家長只能自己接送，在職家長更是頭痛。點擊看更多網民意見︰

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網民為港媽平反

雖然有人批評港媽生3個小朋友是自己選擇，但亦有不少網民體諒港媽的處境，有感她只是想訴苦，更為她平反。有網民留言，「我都生3個，湊得掂係咪代表無壓力，湊得掂就唔可以呻係咩道理？」、「本身都辛苦！有特殊需要嘅小朋友家長更辛苦」。

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責任編輯：王明芳