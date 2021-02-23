限聚令｜消息：行政會議通過放寛限聚令至4人

▲ 消息指限聚令將由二人放寬至四人。

本港疫情未見回穩，消息指行政會議通過放寛限聚令至4人；另外本港今日也錄得不明源頭本地個案，衞生防護中心及醫管局今日將設記者會交代疫情。

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昨日（22日）新增16宗確診個案，涉及5男11女，介乎1歲至66歲；包括3宗輸入個案、13宗本地個案，當中感染源頭不明個案有4宗，累計個案達10,885宗，另初步確診約10宗。

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昨日4宗源頭不明個案包括：

第10,876宗：66歲女陪月員，2月11日最後上班，2月19日發病，居藍田安田邨安健樓，與確診住戶同一坐向上下層，早前大廈需強制檢測

第10,883宗：41歲男IT人員，居馬鞍山恆安邨恆海樓，2月11日最後上班，2月17日發病

第10,884宗：62歲男退休人士，居元朗橫台山永寧里，平常於居所附近閒逛

一名物業公司IT人員，於長沙灣永康街福源廣場的物業公司上班，早前已有一名同事確診，同公司100人需檢疫

同場加映，港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱，專家揭與家庭問題有關：

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記者：陳麗娜