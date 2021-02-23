【潮物速報】奈良美智夥拍Stella McCartney進軍時裝界　藝壇大師熱賣tee入門價$2,700

▲ Stella McCartney聯乘日本藝術家奈良美智推出時裝系列，粉絲必定熱捧。

時裝界幾乎每天都出現聯乘系列，數量眾多，不再馨香，所以須要有一些新面孔或大名字出現，方可以吸引到大家甘心掏腰包。今次Stella McCartney就厲害了，竟然找上日本藝術家奈良美智（Yoshitomo Nara）首肯答應推出時裝系列，話說他的作品更是首次出現於時裝上，如無意外肯定爆賣。

▲ Wyman穿的這年衞衣要$5,900。（圖片Wyman ig）

近年日本藝術家的作品在世界藝壇上獲得青睞，無論是村上隆好、草間彌生也好，作品除了在拍賣市場叫好又叫座外，刻下大量副產品亦飛落尋常百姓家中，甚至與時裝品牌結盟，成為年青人樂於穿戴的流動藝術品。

不過，相比村上隆和草間彌生，其實很多人對現年53歲奈良美智的作品更感興趣，因為單是由他創作的那個既可愛而邪惡的大頭女孩頭像，在容易「入口」的外觀下，多年下來就已經成功俘虜不少年青人的心。

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從半年前在港作限量發行的一套Drumming Girls人偶擺設瞬間被搶購一空，就可見這位推出副產品從來貴精不貴多的奈良美智，其實受歡迎程度比村上隆等人更甚，所以當知道Stella McCartney邀請這位藝壇大師合作推出時裝系列，對一直購買他副產品的潮人來說，這回男女可穿，走中性款式的服裝又豈會走漏了眼？

Stella McCartney形容這一個系列為後性別（post-gender），希望從服裝中帶出其個人的世界觀，就是在這亂世必須抱著樂觀主義，讓明天的世界有著更好的希冀。

而奈良美智的畫作就正好吻合以上要求，我們可以在服裝中找到We are punks、Change the history和Don't wait another day的標語，好等這些具反叛和對全球化作出批評的印花落在簡單易穿的tee、衞衣、恤衫和chunky knitwear時，讓我們明白Stella McCartney和奈良美智背後的苦心。

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認識奈良美智

現年53歲現居於日本的奈良美智，從小沒有想過正式修讀美術，自言讀書和其他同學一樣，一心只是希望混進一間有聽過名字的大學就可以。直至高三那年，轉到愛知縣立藝術大學就讀，其後1987年往德國杜塞道夫藝術學院留學，在德國整整住了12個年頭，接著從90年代中開始被人所認識。

說到他的作品，當然是一系列漫畫似的兒童和動物插畫而聞名於世，縱使他否認這些畫作的靈感來自漫畫，但不少人都將他的作品與漫畫拉上關係，畢竟日本戰後很多年青人都深受西方文化，例如漫畫和流行音樂所影響。

就以在2000年以1.95億港元在拍賣會上成交的作品《背後藏刀》為例，奈良美智想表達的正是希望透過無邪的孩童臉孔，然後配上憤世嫉俗的表情或手持格格不入的物件，希望大家在看畢後能夠反思到宗教和哲學等問題，所以當大家日後看到他如糖衣般包裝的作品時，背後可能是一幅又一幅的驚心畫像。

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記者：何偉雄