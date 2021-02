潮物速報｜奈良美智夥拍Stella McCartney進軍時裝界　藝壇大師熱賣tee入門價$2,700

▲ Stella McCartney聯乘日本藝術家奈良美智推出時裝系列,粉絲必定熱捧。

時裝界幾乎每天都出現聯乘系列,數量眾多,不再馨香,所以還須要有一些新面孔或大名字出現,再可以吸引到大家甘心掏腰包。今次Stella McCartney就厲害了,竟然找上日本藝術家奈良美智(Yoshitomo Nara)首肯答應推出時裝系列,話說他的作品更是首次出現於時裝上,如無意外肯定爆賣。

▲ Wyman穿的這年衞衣要$5,900。(圖片Wyman ig)

近年日本藝術家的作品在世界藝壇上獲得青睞,無論是村上隆也好、草間彌生也好,作品除了在拍賣市場叫好又叫座外,刻下大量副產品亦飛入尋常百姓家中,甚至與時裝品牌結盟,成為年青人樂於穿戴的流動藝術品。

不過,相比於村上隆和草間彌生,其實很多人對現年53歲奈良美智的作品更感興趣,因為單是由他創作的那個既可愛而邪惡的大頭女孩頭像,在容易「入口」的外觀下,多年下來就已經成功俘虜不少年青人的心。

從半年前在港作限量發行的一套Drumming Girls人偶擺設瞬間被搶購一空,就可見這位推出副產品從來貴精不貴多的奈良美智,其實受歡迎程度比村上隆等人更甚,所以當知道Stella McCartney邀請這位藝壇大師合作推出時裝系列,對一直購買他副產品的潮人來說,這回男女可穿的走中性款式又豈會走漏了眼?Stella McCartney形容這一個系列為後性別(post-gender),希望從服裝中帶出其個人的世界觀,就是在這亂世必須抱著樂觀主義,讓明天的世界有著更好的希冀。

而奈良美智的畫作就正好吻合以上要求,我們可以在服裝中找到We are punks、Change the history和Don't wait another day的標語,好等這些具反叛和對全球化作出批評的印花落在簡單易穿的tee、衞衣、恤衫和chunky knitwear時,讓我們明白Stella McCartney和奈良美智背後的苦心。

認識奈良美智

現年53歲居於日本的奈良美智,從小沒有想過正式收讀美術,自言讀書和其他同學一樣,一心只是希望混進哪間有聽過名字的大學就可以。直至高三那年,轉到愛知縣立藝術大學就讀,其後1987年往德國杜塞道夫藝術學院留學,在德國整整住了12個年頭,接著從90年代中開始被人所認識。

說到他的作品,當然是一系列漫畫似的兒童和動物插畫而聞名於世,縱使他否認這些畫作的靈感來自漫畫,但不少人都將他的作品與漫畫拉上關係,畢竟日本戰後很多年青人都深受西方文代,例如漫畫和流行音樂所影響。

就以在2000年以1.95億港元在拍賣會上成交的作品《背後藏刀》為例,奈良美智想表達的正是希望透過無邪的孩童臉孔,然後配上憤世嫉俗的表情或手持格格不入的物件,希望大家在看畢後能夠反思到宗教和哲學等問題,所以當大家日後看到他如糖衣般包裝的作品時,背後可是一幅又一幅的驚心畫像。

記者:何偉雄