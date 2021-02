林作打拳｜麥明詩捲入林作與鍾培生口水戰　十優港姐撰長文講性別平權

一向愛出位的林作與富三代鍾培生,近日因擂台戰一事成為城中熱話。扭扭擰擰的林作在日前宣布決定接受挑戰時,可是因一句「No Pussy」觸動到前度麥明詩的神經,開腔直斥對方使用性別歧視的字眼,極具爭議性的「平權」話題一出,即引起多方面的兩極回應。

麥明詩在昨晚(2月22日)再度在個人社交撰文,講述對性別平權的看法。

決戰二世祖|林作疑建議閉門打100萬擂台戰 鍾培生拒絕:要全香港一齊睇

▲ 林作貼出高叉長衫照宣佈接受挑戰。(facebook圖片)

麥明詩提醒尊重女性

林作因為在鍾培生的訪問報導下留言,指對方仿效他出動100萬玩新搞作,鍾培生不忿於是向林作下戰帖,開盤100萬打擂台。二人就此在各自的社交網站發帖,你來我往下,林作換上高叉長衫發文表示接受挑戰,鍾培生亦馬上作出回應。

但林作寫上「No pussy」,以及鍾培生提到「我從來唔打女人,你將會係第一個」。由此,麥明詩著二人「打還打」,不要作性別歧視,又指女性不比男性弱,兩位男士都是從母親的身體內誕生等,希望他們停止把女性與弱者掛上等號。

決戰二世祖|林作穿女裝挑戰鍾培生 麥明詩發火鬧舊愛:別再踩低女性

▲ 麥明詩再度撰文講述對性別平權的看法。(instagram圖片)

可是每次講到「女權」的問題,尤其是幕前人士,不免引起極大迴嚮,而留言亦非常兩極,不過大部網民都叮囑麥明詩不要界入這灘渾水、舊愛林作是她的人生極大污點等等。

十優港姐|麥明詩盛勁為郊外野餐疑戀情曝光 期待等睇舊愛林作打擂台

麥明詩於昨晚就「性別平權」這個話題,再撰長文解釋她的觀點,她寫到:

過去數年,我寫過幾則關於‘平權’的評論 – 每次都不乏批評的聲音,而我卻對此樂見,因為 if you’re saying something that everyone agrees, there’s no point saying it. 不少人對女權運動產生厭惡,是因為有一些人,特意或潛意識地,以男女平權之名爭取女性特權 – 我對此批評十分理解及認同,正正如此,我們更應該共同協力去改變現狀。

我很幸運,有一位很能幹的媽媽 – 從她大學畢業之後到退休,除了產假以外一直沒有停止上班,上班期間還修讀了兩個碩士。從小,她告訴我“作為女生,你一定要自己能幹,讀好書,考上好的大學,就算婚後也要保持自己的事業。”透過她的身教,媽媽培養了我對獨立和成就的追求。

因此,我很希望渴望女性能有與男性等同的空間闖出自己人生的旅程。香港已經是一個非常平等的社會,但一些無形標籤與期望,仍然困擾不少女生。例如一句無心的“女人唔識渣車架”- 此stereotype無形地鼓勵一些女性把駕車交給男性,社會告訴她她的駕車能力比男生弱,所以不去嘗試、練習,最終不敢駕車。以女性作為懦弱的代名詞,不實質影響女性的權益,但女孩子們在成長過程中受到這些潛移默化,或許在遇到某些困難時潛意識地就覺得自己沒有足夠能力處理、要依靠男性,因而影響她們自我能力的建立與發揮。

可是,女性在追求與男性同等的尊重與待遇是(時),也必須願意承擔同樣的責任:不以‘男人要有風度’來要求男生吃飯付錢、送回家等(男生自己想送女生回家另計);要成家立室時不把買樓的責任全推給男方而自己也盡能力一起負擔、不要求男方賺錢能力要比自己高(而需要照顧小孩時丈夫也不斷定妻子應放棄事業,而是共同商量如何雙方都能兼顧事業及家庭責任)。所以當我們要求男生別要sexist時,女生(包括我)也必時刻提醒自己:don’t be sexist against yourself too.