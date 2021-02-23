林作打拳｜麥明詩捲入林作與鍾培生口水戰　十優港姐撰長文講性別平權

▲ 捲舊愛林作與鍾培生擂台戰，麥明詩再撰長文講性別平權。

一向愛出位的林作與富三代鍾培生，近日因擂台戰一事成為城中熱話。扭扭擰擰的林作在日前宣布決定接受挑戰時，可是因一句「No Pussy」觸動到前度麥明詩的神經，開腔直斥對方使用性別歧視的字眼，極具爭議性的「平權」話題一出，即引起多方面的兩極回應。

麥明詩在昨晚（2月22日）再度在個人社交撰文，講述對性別平權的看法。

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▲ 林作貼出高叉長衫照宣佈接受挑戰。（facebook圖片）

麥明詩提醒尊重女性

林作因為在鍾培生的訪問報導下留言，指對方仿效他出動100萬玩新搞作，鍾培生不忿於是向林作下戰帖，開盤100萬打擂台。二人就此在各自的社交網站發帖，你來我往下，林作換上高叉長衫發文表示接受挑戰，鍾培生亦馬上作出回應。

但林作寫上「No pussy」，以及鍾培生提到「我從來唔打女人，你將會係第一個」。由此，麥明詩著二人「打還打」，不要作性別歧視，又指女性不比男性弱，兩位男士都是從母親的身體內誕生等，希望他們停止把女性與弱者掛上等號。

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▲ 麥明詩再度撰文講述對性別平權的看法。（instagram圖片）

可是每次講到「女權」的問題，尤其是幕前人士，不免引起極大迴嚮，而留言亦非常兩極，不過大部網民都叮囑麥明詩不要界入這灘渾水、舊愛林作是她的人生極大污點等等。

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麥明詩於昨晚就「性別平權」這個話題，再撰長文解釋她的觀點，她寫到：

過去數年，我寫過幾則關於‘平權’的評論 – 每次都不乏批評的聲音，而我卻對此樂見，因為 if you’re saying something that everyone agrees, there’s no point saying it. 不少人對女權運動產生厭惡，是因為有一些人，特意或潛意識地，以男女平權之名爭取女性特權 – 我對此批評十分理解及認同，正正如此，我們更應該共同協力去改變現狀。 我很幸運，有一位很能幹的媽媽 – 從她大學畢業之後到退休，除了產假以外一直沒有停止上班，上班期間還修讀了兩個碩士。從小，她告訴我“作為女生，你一定要自己能幹，讀好書，考上好的大學，就算婚後也要保持自己的事業。”透過她的身教，媽媽培養了我對獨立和成就的追求。 因此，我很希望渴望女性能有與男性等同的空間闖出自己人生的旅程。香港已經是一個非常平等的社會，但一些無形標籤與期望，仍然困擾不少女生。例如一句無心的“女人唔識渣車架”- 此stereotype無形地鼓勵一些女性把駕車交給男性，社會告訴她她的駕車能力比男生弱，所以不去嘗試、練習，最終不敢駕車。以女性作為懦弱的代名詞，不實質影響女性的權益，但女孩子們在成長過程中受到這些潛移默化，或許在遇到某些困難時潛意識地就覺得自己沒有足夠能力處理、要依靠男性，因而影響她們自我能力的建立與發揮。 可是，女性在追求與男性同等的尊重與待遇是（時），也必須願意承擔同樣的責任：不以‘男人要有風度’來要求男生吃飯付錢、送回家等（男生自己想送女生回家另計）；要成家立室時不把買樓的責任全推給男方而自己也盡能力一起負擔、不要求男方賺錢能力要比自己高（而需要照顧小孩時丈夫也不斷定妻子應放棄事業，而是共同商量如何雙方都能兼顧事業及家庭責任）。所以當我們要求男生別要sexist時，女生（包括我）也必時刻提醒自己：don’t be sexist against yourself too.

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▲ 麥明詩提到母親麥何小娟自小培育她對女性獨立的追求。（instagram圖片）

麥明詩的媽媽麥何小娟亦有在帖文下留言：

我認為，以近代的社會環境，如果將所有負擔經濟的責任都擱在男性身上的話，對於他們來說，是十分不公平！而且，會令他們承受莫大的生活壓力。再者，母親絕對不應該跟社會脫節，否則，很難稱職地擔起培育子女的大任。所以，從明詩年少時，我已教導她，就算將來經濟許可，可以不用上班，也不可與社會脫軌，做工作也好，做義工也好，總應該為社會出一份綿力，以回饋社會給她的孕育！

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麥明詩的帖文吸引到大批網民留言及反思，除言表支持、打氣外，亦有不少網民在帖文下發問、作出討論，不過亦有網民道出「重點」：「香港人從來認為花生先係最重要。」

同場加映：林盛斌訪問

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