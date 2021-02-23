轉介上訴庭｜621圍警總案轉介上訴庭處理　周庭林朗彥放棄保釋候上訴申請

▲ 621圍警總案轉介上訴庭處理，周庭林朗彥放棄保釋候上訴申請。（資料圖片）

前香港眾志成員周庭及林朗彥早前就2019年6.21包圍警總而被判囚10個月及7個月，兩人正在服刑，今（23日）被押解到高等法院應訊。兩人原定申請保釋等候上訴，惟法官陳慶偉甫開庭即表示案件將轉介上訴庭處理，代表律師表示兩人撤回保釋候上訴申請，待上訴庭再作指示。法官正式將案件轉介上訴庭處理，要求上訴庭盡快排期處理。

圍警總案黃之鋒囚13個半月林朗彥囚7個月 周庭囚10個月首入獄庭上痛哭

兩名上訴人為周庭及林朗彥，兩人的上訴案件今作提訊，同時申請保釋候上訴。法官陳慶偉甫開庭表示，案件將轉介至上訴庭處理，稍後上訴庭將給予雙方進一步指示，法官並問及今天是否毋須處理保釋申請。

上訴人代表律師表示，最重要是上訴庭定出之聆訊日子，由於目前仍未得知上訴庭定下之聆訊日期，加上上訴人周庭早前已向法官申請保釋被拒，故要求時間向兩人索取指示。

代表律師索取指示後，向法官表示兩名上訴人均撤回保釋候上訴申請，等候上訴庭指示。法官表示將盡快排期的要求記錄在案，代表律師透露兩人即將分別於4月及6月刑滿出獄。法官最終正式將案件轉介上訴庭處理，兩名上訴人申請保釋候上訴亦撤回。

據了解，雙方今早開庭前仍未知悉案件將被轉介上訴庭處理之安排，律政司一方指法官若認為案中涉及重要法律議題，可直接轉介案件由上訴庭處理。本案估計涉及非法集結案沒有量刑指引等議題，故或須由上訴庭處理。

本案3名被告為黃之鋒（24歲）、林朗彥（26歲）及周庭（24歲）早前先後承認一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，控罪指3人於去年6月21日，在金鐘夏慤道非法煽惑在場人士參與或繼續參與未經批准集結。

周另承認1項明知而參與未經批准的集結罪，控罪指她同日在灣仔警總外參與未經批准集結。3人早前分別被判囚7個月至13個半月。

據了解，黃之鋒早已放棄提出上訴，黃被判囚13個半月，估計最快於8月刑滿出獄，周庭則料於6月服刑期滿。至於林朗彥則將於4月刑滿出獄。

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記者：林育慧