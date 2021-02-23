疫苗接種︱消息指BioNTech疫苗最快周四抵港　一文看清29間接種中心選址

新冠疫苗接種計劃今（23日）起接受優先群組人士網上預約，​政府今日公布計劃醫護服務安排方面的最新資料。政府表示，由2月26日開始首先在5間社區疫苗接種中心，以及醫管局轄下18間普通科門診診所，為屬優先組別的市民接種科興疫苗。參與疫苗接種計劃的私家醫生亦預計可以在3月中旬之前開始為市民接種科興疫苗。而配合緊接於2月尾抵港的復必泰疫苗，更多接種中心將會陸續投入服務。

政府夥拍醫管局及多個醫護專業團體、醫療機構及私家醫院，負責接種中心醫療方面的工作。政府早前向公營醫療機構以外40多間均具備一定規模、醫療網絡、動員能力及資源的醫護機構發出邀請文件，並於其後收到17份意向書，從中選定合作夥伴。

政府會負責接種中心的預約、登記、等候、管理、場地、配套、設施和消耗品等，以及負責儲存及安排足夠劑量的疫苗以供接種；而夥伴醫護機構則負責提供醫護人手，為市民接種疫苗，以及處理與醫療相關的工作，包括稀釋疫苗、提供緊急護理服務、解釋醫療資訊和處理查詢，以及為疫苗接種間和休息區提供醫護支援等。

29間接種中心選址：

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接種中心最多每日為2,500人接種

接種中心必須駐有一名主管醫生及一名曾受緊急護理訓練的註冊護士，以提供全面的監督及應急事故管理。此外，夥伴醫護機構亦須動員醫護團隊，包括醫生、註冊護士、登記護士、其他註冊專業或經受培訓的醫護人員，負責與疫苗接種相關的工作。一般來說，一個設有15個疫苗接種間的接種中心，在最高通量的情況下，預計每天可以提供約2,500劑量的疫苗。

政府會為夥伴醫護機構提供每劑疫苗72元的資助，不包括公營醫療機構即醫管局及衞生署。有關資助額已參考衞生署現行的疫苗資助計劃，亦顧及到接種中心的場地和相關配套等會由政府提供。考慮到接種中心需要有基本的人手駐場，不論營運機構接種的疫苗劑量如何，政府會提供「基本資助額」，以每天最高資助額的三分之一計算。換言之，如接種中心每天可接種2,500劑疫苗，最高資助額涉18萬元，每日「基本資助額」為每天6萬元。

各間接種中心夥伴醫護機構如下：

中山紀念公園體育館：醫管局（16至20個接種間）

西灣河體育館：醫管局（11至15個接種間）

養和東區醫療中心：香港養和醫院（1至5個接種間）

香港養和醫院（1至5個接種間）

香港中央圖書館（ 展覽館）：衞生署（11至15個接種間）

聖保祿醫院（11至15個接種間）

伊利沙伯體育館：香港創新 醫療學會（11至15個接種間）*於2021年3月尾啟用

鴨脷洲體育館：香港大學（16至20個接種間）

港怡醫院（6至10個接種間）

曉光街體育館：醫管局（16至20個接種間）

九龍灣體育館：中卓醫務（11至15個接種間）

彩虹道羽毛球中心：香港浸信會醫院（11至15個接種間）

教育局九龍塘教育服務中心：醫管局（6至10個接種間）

何文田體育館：天下仁心醫療集團（6至10個接種間）*4月啟用

荔枝角公園體育館：醫管局（11至15個接種間）

界限街體育館（一號及二號）：聖德肋撒醫院（11至15個接種間）

官涌體育館：尚至醫療（11至15個接種間）

龍琛路體育館：醫管局（11至15個接種間）

源禾路體育館：百本專業護理服務（16至20個接種間）

香港中文大學醫院（11至15個接種間）

大埔墟體育館：仁安醫院（11至15個接種間）

將軍澳體育館：康健醫療及牙科服務（16至20個接種間）

東涌社區會堂：香港護理專科學院（1至5個接種間）

香港國際機場：香港護理專科學院（1至5個接種間）

林士德體育館：卓健醫療服務（16至20個接種間）

荃景圍體育館：荃灣港安醫院（6至10個接種間）

友愛體育館：盈健醫療（16至20個接種間）

元朗體育館：醫管局（11至15個接種間）

天暉路體育館：新都醫療服務（16至20個接種間）

逾1,500間診所為市民接種科興疫苗

除於接種中心提供科興及復必泰疫苗接種服務外，政府亦會在參與接種計劃的1,200多位私家醫生的超過1,500間診所為市民接種科興疫苗，參與的私家醫生及診所名單稍後會上載至接種計劃的專題網頁。私家醫生為市民接種疫苗會獲發每劑疫苗80元的資助。同一私家醫生或診所為市民完成兩劑疫苗的接種後，會獲得額外40元的資助。私家醫生在接種計劃下，不得向市民就接種疫苗收取額外費用。

市民可以自己選擇參與疫苗接種計劃的私家醫生及診所，直接與私家醫生及診所預約接種，毋須透過專為接種中心及公營診所而設的政府網上預約系統預約。衞生署首先給每位私家醫生預留一定數目的科興疫苗。獲發的第一批疫苗接種完成後，私家醫生可按需求預訂，衞生署會根據醫生用量及疫苗供應情況，由中央統籌發送及跟進整體疫苗使用的情況。由於衞生署會為已在私家醫生診所接種第一劑疫苗的市民，在同一診所預留第二劑疫苗，因此私家醫生須提醒及主動聯絡市民按時接種第二劑疫苗。

18間普通科門診診接種科興疫苗

醫管局轄下的18間普通科門診診所亦會提供科興疫苗，市民可經政府網上預約系統預約接種兩劑疫苗的時間。衞生署亦會在其轄下的指定診所包括長者健康中心、胸肺科診所、社會衞生科診所、皮膚科診所、家庭醫學深造培訓中心及綜合治療中心等，為在相關診所接受服務的病者或人士提供科興疫苗接種服務。到上述衞生署診所接受服務，並屬於優先接種群組的市民，可在相關診所登記並接種疫苗。在衞生署轄下診所接種疫苗的服務不設公開預約。

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記者：陳子謙