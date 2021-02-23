社工減刑｜涉阻差辦公被判囚1年　社工劉家棟上訴得直改判8個月即時服刑

▲ 涉阻差辦公被判囚1年，社工劉家棟減刑至8個月即時服刑。（資料圖片）

註冊社工劉家棟於2019年7月27日元朗衝突中，手持社工證站在警方防線前，要求警方給予時間讓後方人群散去，劉其後被裁定阻差辦公罪成，判囚1年。劉早前獲准保釋等候上訴，高等法院法官今（23日）頒下判詞，駁回劉就定罪的上訴，但裁定其判刑上訴得直，劉獲准減刑至判囚8個月，劉需即時返回獄中繼續服刑。

前社福界立法會議員邵家臻今亦有陪同劉家棟到庭應訊，邵聞判後表示劉有意就定罪及判刑再提出上訴，並指由於有多名社工於社會運動中被捕，劉希望其案件可以成為案例。

法官黃崇厚於判詞中指出，案發時的現場限制並非人群不能離開的有力理由，只是人群選擇不聽指令，繼續集結而已，案中沒有證據指他們為何不能安全地離開，而案中亦沒有證據指上訴人劉家棟（24歲）有任何身份或角色，可以對人群有影響力，因此他當時聲稱想警方稍緩行動讓人群可以安全散去的說法，難以令人信服。

▲ 社工劉家棟今早到高等法院應訊。（楊詠渝攝）

法官續指，上訴人站在警陣的前方，目的顯然是想警方停止或延遲行動，而且在警方多番警告下仍執意而行，而當時的情況而言，警方對上訴人採取行動，合法有據。雖然過程中警方有使用武力，但以當時的情況來說，難稱武力超出了合理所需。

至於上訴人指他當時身處現場是為了防止有人受傷，法官則指上訴人雖然是一名社工，但沒有證據顯示他和集結者有何關係、他對集結者有何影響力，證據所示也不見人群打算散去，上訴人即使有良好意願，客觀而言亦只是過份奢望。法官因此駁回有關定罪上訴。

至於判刑方面，法官指雖然控方並沒有指稱上訴人是參與現場非法集結的人，但從他的衣著和整體環境可見，他原本是參與集結的人，更重要的是，上訴人的行為的客觀後果，是阻誤了警方處理該非法集結。即使上訴人沒有直接支持或鼓勵參與非法集結的人繼續佔據馬路，但客觀而言，必然起了這樣的作用。

▲ 邵家臻今早到高院旁聽。（楊詠渝攝）

法官指出，他不會否定上訴人和其他社工因應這身份，而覺得要做點事情，但證據顯示他們行為的對象是單向的，難稱是對社工的角色有十足把握。而且當天上訴人穿著印有「社工造反，抗命無罪」字眼的衣服，這跟上訴人只是一名中立身份、在場為了進行社工工作之說，難稱一致。

法官表示以本案情況，即時監禁是無可避免，平衡各方面因素，顧及上訴人初犯，決定將刑期由12個月減至8個月。

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記者：楊詠渝