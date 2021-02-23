2021元宵巿集｜Sky of Lanterns利園元宵節市集限定3天　20間特色小店賣本地創製產品

▲ 利園協會及希慎廣場將於2月26日至28日期間舉行「Sky of Lanterns利園元宵節市集」。

雖然今年的2月14日西方情人節已經過去，但還有我們中國的元宵佳節，情侶們當然要繼續甜蜜慶祝！今年的元宵節將是2月26日，利園協會及希慎廣場將於2月26日至28日期間舉行「Sky of Lanterns利園元宵節市集」，為大家帶來各式各樣的精選貨品，還未計劃好元宵節目，或未準備好情人節禮物給情人？到時不妨去逛逛。

▲ 毛鬙鬙Mosssunsun主打香港原創的玻璃配飾設計，以手工火熔細工燒製玻璃，製成每件獨一無二的玻璃小首飾。（商場提供）

利園協會將於2月26日至28日期間，一連三日呈獻「Sky of Lanterns利園元宵節市集」，近20間本地特色小店攤位將齊集希慎廣場Urban Sky，為大家帶來各式各樣的精選貨品，不少產品都屬香港製造及本地原創，好讓大家支持一下香港的出品。

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本地特色小店攤位包括服飾、食品及護膚品等，服飾方面有本地原創設計的首飾配件、人手縫製的刺繡配飾小物、具英國風情的男士配飾及配件；食品則有手工果仁醬、精品咖啡等；還有純天然有機的護膚品及其他手工製擺設，別具本地小店特色。詳情可瀏覽活動專頁。

Sky of Lanterns 利園元宵節市集

日期︰2月26日至28日

時間︰中午12時–晚上7時

地點︰希慎廣場9樓Urban Sky

記者︰Maria