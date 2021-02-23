早餐界KOL︱張敬軒「遮遮」煲粥煲到爆煲　軒仔無奈：甚麼煲也別來我們家

▲ 張敬軒的工人「遮遮」最近煲粥煲爆煲。

軒仔張敬軒自從請了工人「遮遮」後，經常於網上分享「遮遮」的「好手藝」，並被封為「早餐界KOL」。張敬軒的「遮遮」最近又有新驚喜，她在煲粥時煲爆了煲，事件引起網民關注及討論。

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張敬軒於社交平台貼出與「遮遮」的對話，並寫道：

我真係諗都冇諗過，最先頂唔住嘅竟然唔係我，而係屋企個電飯煲⋯⋯煲粥煲到個煲都爆埋，我諗佢係港九新界第一人。

咁呢佢就Send個Msg嚟喇，通知我個煲「Explode」 #d 我表面平靜，個心入面嗰樣喺圖三。

A Letter To My Dear 煲：

Dearest 煲，

你辛苦了 #我都唔差 ，下次希望你可以做個悶燒煲、真空煲、沙煲... #總之乜煲都好喇！最緊要記住

#唔好返嚟我哋屋企

#煲 #ex煲 #煲有煲命

#佢想買過個新煲但係都仲要有煲粥功能

#你睇佢幾執著 😑 #放下喇施主 #方丈Yak粥Yak到想還俗

#阿煲甩難阿蛇慢慢捱

#等我今晚返去Check下個煲咩環境先 #依家準備做PressCon先

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軒仔的工人「遮遮」創出過不少早餐名堂，包括有硬過磚頭的熱狗、碳烤燶了的牛角包及韌過百潔布的Pancake等，令軒仔獲封「早餐界KOL」。曾有網民叫軒仔更換其他「遮遮」，不過他落力為遮遮護航，指她雖然廚藝不佳，但非常愛乾淨，把家裏打理得非常好，所以不會考慮換「遮遮」。

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「遮遮」曾在台灣工作

軒仔曾接受TOPick訪問，稱姐姐本是請回來照顧父母，因為懂得說國語，在台灣工作了20年。心想食物很好吃，廚藝應該不錯。

軒仔指：「但原來她在台灣是照顧患病臥床的老人家，她第一天來上工我就開始吃白粥和麵包，吃了個多月，某一天我想我這樣吃下去生命會否有危險呢？」

他指由那天開始就拍照post上網，告訴大家這是自己今天的早餐：「但整件事其實是尋開心，我不是要拿她來公審，我只是覺得很好笑，我覺得她很有趣。」

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