商場消費︱時代廣場再推出Happy Rewards 消費滿800元可獲購物優惠券

▲ 時代廣場再推出購物優惠券。

時代廣場再次加碼推出「Happy Dining Extra Rewards」，顧客由即日起至3月7日期間，在商場以電子消費滿HK$800並包括任何「食在時代廣場」及「食通天」食肆消費單據(最多可累積兩張於不同商戶之單據)，獎賞即時加倍，可額外換領HK$50購物優惠券兩張！



而自2月起，時代廣場推出的春季「Happy Rewards推廣活動」，顧客由即日起至4月11日期間，在商場商戶即日以電子消費每滿指定金額，並於網上登記成為會員，仍可繼續換領購物優惠券或美食優惠券，而逢星期二及日晚上6時後，以及逢星期四全日更可享雙倍優惠券獎賞！

「Happy Dining Extra Rewards」換領攻略

即日消費總額滿HK$800(最多可累積兩張於不同商戶之單據，包括至少一張任何「食在時代廣場」及「食通天」食肆消費單據），可獲HK$50購物優惠券兩張。

春季「Happy Rewards推廣活動」換領攻略

即日消費總額每滿HK$800(上限HK$8,000)，可獲HK$50購物優惠券3張及HK$50美食優惠券乙張，逢星期二及日晚上6時後，以及逢星期四全日更可享雙倍優惠券獎賞！

即日消費總額每滿HK$5,000(上限HK$100,000)，可獲HK$500購物優惠券兩張，逢星期二及日晚上6時後，以及逢星期四全日更可享雙倍優惠券獎賞！

即日消費額滿HK$30,000，可獲HK$1,000購物優惠券兩張。

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責任編輯：鄺嫻