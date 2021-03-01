【疫苗接種】新冠疫苗29間接種中心地址+疫苗種類＋預約步驟　疫苗副作用【不斷更新】

▲ 疫苗接種計劃2月23日起接受網上預約。

政府公布的新冠疫苗接種計劃，2月23日凌晨起接受優先群組的市民網上預約，包括抗疫工作人員及醫療人員、60歲或以上長者、安老殘疾院舍院友及員工、維持必要公共服務人士及跨境工作者，並由2月26日開始在5間社區疫苗接種中心和醫管局轄下的普通科門診接種科興疫苗，而參與疫苗接種計劃的私家醫生，亦會在3月中旬前為市民接種科興疫苗。

3月２日

截至中午12時，26間可以經政府網上預約系統預約的疫苗接種中心幾乎全部額滿，只有3間中心有空位可以預約。詳情即看：【下一頁】

3月1日

截至上午11時30分，中央圖書館疫苗接種中心近乎額滿，將軍澳體育館除3月6日全滿其餘日子仍有大量名額，餘下6間預約情況。詳情即看：【下一頁】

計劃網上預約系統早上9時起再開放予市民登記接種疫苗。截至早上10時36分，系統顯示要等候23分鐘。詳情即看：【下一頁】

2月28日

政府指，網上預約系統明（3月1日）重新開放後，市民可在網上預約系統，預約8間接種科興疫苗的接種中心和醫院管理局轄下18間普通科門診診所直至3月28日的名額。

政府表示，已運抵本港﹑由德國生產的「復必泰」（BioNTech），政府會在本星期中開放網上預約系統，讓市民預約接種，具體安排會在短期內公布。

2月23日

截至今日下午4時，所有由2月26日至3月11日這兩星期的預約已經額滿，共有約70,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。

截至下午12時半，位於天后中央圖書館（展覽館）和九龍灣體育館的社區疫苗接種中心，由2月26日至3月11日的名額已經全滿；佐敦官涌體育館目前僅餘3月10及11日少量名額；元朗天暉路體育館在2月26日至3月4日名額全滿，而3月5至8日仍有少量名額提供；3月9日至11日全日各時段亦有名額；沙田源禾路體育館2月26日至3月8日已額滿，而3月9至11日亦有少量名額。

九龍灣體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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官涌體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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源禾路體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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天暉路體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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截至上午11時36分，進入預約網頁需要等候多於1小時。

▲ （網頁截圖）

網上預約的步驟：

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即看29間疫苗中心分佈：

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預約接種疫苗的步驟：

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3種疫苗數據比較：

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責任編輯：TOPick新聞組