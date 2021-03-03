【疫苗接種】29間接種中心地址+疫苗種類＋預約步驟+疫苗副作用【不斷更新】

▲ 疫苗接種計劃2月23日起接受網上預約。

政府公布的新冠疫苗接種計劃，2月23日凌晨起接受優先群組的市民網上預約，包括抗疫工作人員及醫療人員、60歲或以上長者、安老殘疾院舍院友及員工、維持必要公共服務人士及跨境工作者，並由2月26日開始在5間社區疫苗接種中心和醫管局轄下的普通科門診接種科興疫苗，而參與疫苗接種計劃的私家醫生，亦會在3月中旬前為市民接種科興疫苗。

３月２日

衞生署(2日)晚上接獲醫管局呈報一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告，涉及一名63歲男子上周五(26日)於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，及後於2月28求醫後死亡。詳情即看：【下一頁】

3月２日

截至中午12時，26間可以經政府網上預約系統預約的疫苗接種中心幾乎全部額滿，只有3間中心有空位可以預約。詳情即看：【下一頁】

3月1日

截至上午11時30分，中央圖書館疫苗接種中心近乎額滿，將軍澳體育館除3月6日全滿其餘日子仍有大量名額，餘下6間預約情況。詳情即看：【下一頁】

計劃網上預約系統早上9時起再開放予市民登記接種疫苗。截至早上10時36分，系統顯示要等候23分鐘。詳情即看：【下一頁】

2月28日

政府指，網上預約系統明（3月1日）重新開放後，市民可在網上預約系統，預約8間接種科興疫苗的接種中心和醫院管理局轄下18間普通科門診診所直至3月28日的名額。

政府表示，已運抵本港﹑由德國生產的「復必泰」（BioNTech），政府會在本星期中開放網上預約系統，讓市民預約接種，具體安排會在短期內公布。

2月23日

截至今日下午4時，所有由2月26日至3月11日這兩星期的預約已經額滿，共有約70,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。

截至下午12時半，位於天后中央圖書館（展覽館）和九龍灣體育館的社區疫苗接種中心，由2月26日至3月11日的名額已經全滿；佐敦官涌體育館目前僅餘3月10及11日少量名額；元朗天暉路體育館在2月26日至3月4日名額全滿，而3月5至8日仍有少量名額提供；3月9日至11日全日各時段亦有名額；沙田源禾路體育館2月26日至3月8日已額滿，而3月9至11日亦有少量名額。

九龍灣體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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官涌體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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源禾路體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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天暉路體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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截至上午11時36分，進入預約網頁需要等候多於1小時。

▲ （網頁截圖）

網上預約的步驟：

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即看29間疫苗中心分佈：

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預約接種疫苗的步驟：

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3種疫苗數據比較：

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責任編輯：TOPick新聞組