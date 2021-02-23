疫苗接種｜不斷更新疫苗接種計劃　29間接種中心地址+疫苗種類＋預約步驟

▲ 疫苗接種計劃2月23日起接受網上預約。

政府公布的新冠疫苗接種計劃，2月23日凌晨起接受優先群組的市民網上預約，包括抗疫工作人員及醫療人員、60歲或以上長者、安老殘疾院舍院友及員工、維持必要公共服務人士及跨境工作者，並由2月26日開始在5間社區疫苗接種中心和醫管局轄下的普通科門診接種科興疫苗，而參與疫苗接種計劃的私家醫生，亦會在3月中旬前為市民接種科興疫苗。

2月23日

九龍灣體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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官涌體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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源禾路體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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天暉路體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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截至上午11時36分，進入預約網頁需要等候多於1小時。

▲ （網頁截圖）

即看29間疫苗中心分佈：

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預約接種疫苗的步驟：

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3種疫苗數據比較：

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責任編輯：TOPick新聞組