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疫苗接種｜不斷更新疫苗接種計劃　29間接種中心地址+疫苗種類＋預約步驟

社會 11:38 2021/02/23

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熱門 財政預算案2021 林作 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

疫苗接種計劃2月23日起接受網上預約。

政府公布的新冠疫苗接種計劃，2月23日凌晨起接受優先群組的市民網上預約，包括抗疫工作人員及醫療人員、60歲或以上長者、安老殘疾院舍院友及員工、維持必要公共服務人士及跨境工作者，並由2月26日開始在5間社區疫苗接種中心和醫管局轄下的普通科門診接種科興疫苗，而參與疫苗接種計劃的私家醫生，亦會在3月中旬前為市民接種科興疫苗。

2月23日

九龍灣體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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官涌體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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源禾路體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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天暉路體育館社區疫苗接種中心預約情況：

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截至上午11時36分，進入預約網頁需要等候多於1小時。

（網頁截圖）

即看29間疫苗中心分佈：

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預約接種疫苗的步驟：

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3種疫苗數據比較：

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同場加映，港女拍拖常遇「渣男」外遇致抑鬱，專家揭與家庭問題有關：

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責任編輯：TOPick新聞組

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