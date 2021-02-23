癌症殺手｜吳孟達患肝癌入院化療　解構肝癌成因推介5大防癌食物

▲ 吳孟達患肝癌入院化療，醫生解構肝癌成因及治療方式。

達哥吳孟達近年屢傳健康亮起紅燈，他的好友田啟文（田雞）最近就證實達哥患上肝癌，現已完成手術，並在做化療。術後達哥身體虛弱，也無心情講話，只做手勢來回應，而太太和一對子女都有在港照顧他。

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肝癌被列為本港第3號癌症殺手，因患病初期沒有明顯病徵，逾7成人確診時已不能做手術，其中4成屬晚期，過往存活率僅3個月至半年，故有「King of Cancer」之稱。

患肝癌初期沒有明顯病徵

國際肝癌權威、香港綜合腫瘤中心外科專科醫生潘冬平曾受訪稱，本港肝癌每年新症維持約1,800人，男女比例約3比1，死亡人數維持約1,500人。其中8成患者本身患有乙肝，因患肝癌初期沒有明顯病徵，7至8成人確診時已不能做手術：

初期肝癌、即腫瘤小於2厘米兼沒擴散，其5年存活率可達9成，惟由於肝臟位於上腹，加上都市人食無定時，易將病徵誤會作胃部不適，錯過黃金治療機會。

潘冬平指出，家族史是罹患肝癌的關鍵因素之一，惟醫學界未能確認是哪種基因突變，在臨床上曾遇過一家4兄弟同為乙肝帶菌者，4人都在40多歲時發病。

本港僅2017年就有1,552人死於肝癌，佔整體死亡數目10.8%。肝臟位於腹腔的右上方，是人體內最大的器官，負責分解人體內有害物質，例如酒精與藥物等，而肝癌即肝細胞異常生長所形成的癌症，當中可分為原發性肝癌（在肝臟開始）或繼發性肝癌（源自另一器官及擴散至肝臟）。

導致原發性肝癌主因包括：

肝硬化

慢性病毒性肝炎，其中慢性乙型肝炎是最常見的原因

服用某些有毒的化學物質（如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素）

長期酗酒

長期受到某些環境污染物侵害（如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯）

潘冬平指出，針對早期及晚期患者，治療方法可分為根治性及非根治性兩大類，前者包括手術切除、射頻消融術及肝臟移植；後者則包括經肝動脈栓塞化療、放射治療、標靶藥及免疫治療等。

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在飲食方面，健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）就曾介紹了5種降低肝癌風險的食物：

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責任編輯：羅嘉欣