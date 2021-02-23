BB來了｜42歲原子鏸與摩洛哥老公一索得男　混血兒子年初五出世

▲ 原子鏸與摩洛哥老公一索得男，兒子在大年初五出世。

現年42歲的原子鏸一索得男，成為新手媽媽。原子鏸今日（2月23日）在個人社交平台公布在大年初五（2月16日）順利誕下男嬰，母子平安，BB重2.27kg，改名為Matys El Ajimi。

原子鏸今日在IG發跟丈夫抱子合照，一家三口難掩喜悅，十分幸福。BB比原定預產期出世，重2.27kg，並改名為Matys El Ajimi。

▲ 一家三口合照。(取自IG)

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原子鏸回覆傳媒稱，BB比原定時間早了一點出生，幸過程都順利。她稱：「因醫生指BB在腹中的位置不算很好，幸而最能也能順利出生，不用剖腹，BB出生時，我和丈夫都感動流淚。」

Marsha又指，媽媽鄭佩佩亦很緊張，由她入醫院一刻已不停問BB情況，現在亦十分喜悅。

▲ BB於年初五出世。(取自IG)

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嫁摩洛哥型男

現年43歲的原子鏸為1999年港姐亞軍，其母是著名武打演員鄭佩佩。

Marsha在2000年因參演《男親女愛》與同劇的鄧健泓拍拖，可是兩人於2004年分手。

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原子鏸已淡出娛樂圈，現在當瑜伽導師。Marsha在2017年透過交友apps認識摩洛哥型男Mehdi El Ajimi，拍拖1年多，Mehdi向她求婚，二人於去年2月底，於深灣遊艇會舉行婚禮，一眾好友陳法蓉、朱茵、蔡少芬也有到賀。

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當時原子鏸已表示婚後會努力造人，她曾說：「當然心急，我那麼老，生到多少就多少」，現在終於願望成真。

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