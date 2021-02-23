破壞自然｜將軍澳寶坑徑溪澗遭建非法魚池　石頭英泥築堤圍紅漆寫「請勿踩網」

▲ 將軍澳寶坑徑溪澗遭建非法魚池，石頭英泥築堤圍、紅漆寫「請勿踩網」。

大自然是人類的資產，每個人都有責任保護。繼屯門青大石澗的大石被人用石屎填平後，有網民發現將軍澳寶坑徑溪澗遭人肆意破壞，用石頭和英泥築起平台及堤圍，興建非法魚池。

破壞自然｜只因嫌天然岩石不適合休憩 大叔在屯門青大石澗建棺狀凳台，請前往：下一頁

網民Jacky Chan周日（21日）在Facebook群組「香港行山路綫及資訊谷」發文，指有人於寶林邨英明苑山邊小徑上寶坑徑去清水灣道方向，用石頭及英泥築起了一條堤圍，堤面寫住「請勿踩網 內有金魚 請勿掉石頭」等字眼，而上層也堆砌了石頭，並興建了一個平台，往上走發現放有不少雜物和氦氣罐，亦開闢了一條新路。

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網民指，原本山徑上已有一個晨運平台，建有雨棚及櫈，並放有花盆，可讓行山人士休息，「但似乎佢哋唔滿足」。他又表示，自己於2019年曾到寶坑徑行山，形容「係一條好靚嘅溪，有幾層天然蓄水池」，對於現今被人興建非法魚池感到「愕然，不能置信」。

可以講，唔制止佢，只有越起越多！

網民批評破壞大自然的人，又表示已向政府投訴。貼文一出引起其他網友關注，點擊下圖看留言：

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責任編輯：羅嘉欣