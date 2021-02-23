離譜家教｜港媽帶頭教仔女破壞大自然　危坐兼猛力搖晃樹枝︰咁樣好好玩

▲ 一名港媽在藍田公園教子女猛搖樹枝，帶頭破壞大自然。

愛護環境，人人有責，父母應該帶頭身教子女。不過，日前有網民見到一名港媽在藍田公園做了壞榜樣，先騎上樹枝，後用力搖晃對子女說「好好玩」，兒子便有樣學樣。網民看不過眼拍下影片，警惕家長要教子女愛惜環境。

有網民昨（22日）投稿及上載影片至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指日前到藍田公園行山，途經郊野公園時，見到一位港媽帶同兩名仔女在公園玩，港媽騎上較矮小及幼身的樹枝，再用全身力量搖晃，玩得不亦樂乎。

之後港媽對兒子說︰「咁樣好好玩！」兒子隨即有樣學樣搖樹枝。網民見狀感到不恰當，拍下影片。

我唔係一個媽媽，但我見到咁嘅行為令我覺得並唔恰當，樹枝未必承受到佢哋嘅重量，相當危險。

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網民又言，明白在疫情下很多港人行山郊遊，一家大細都要外出抖氣，但切記要愛護大自然，父母要做好身教。

真心希望大家可以愛惜環境，勿喧嘩，尊重所有行山嘅人。

網民斥自私自利

帖文惹來不少留言鬧爆港媽自私，「點解要咁樣傷害棵樹」，點擊圖片即睇更多網民留言︰

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責任編輯︰林綺玲