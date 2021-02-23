儲物癖｜馬桶壞後每日囤積已用尿片及衛生巾　儲物癖女子活在污穢「尿片屋」臭氣薰天

▲ 儲物癖女子馬桶壞後，每日囤積已用尿片及衛生巾。

美國一名女子囤積自己用過的尿片、衛生巾在家中，導致全屋變成「尿片屋」，震驚網民。美國佛羅里達州一個專業的「命案現場清潔」團隊分享，除了清潔命案現場，近日也清潔了一些特殊個案，其中遇到一名患儲物癖的女子，全屋佈滿用過的尿片及衛生巾。

清潔團隊「命案現場清潔（Crime Scene Cleaning）」在網上分享，近日接到一個個案，一名患有儲物癖的女子，打算搬屋，便請團隊打掃清潔屋企。結果，團隊一入屋就震驚了，因為他們發現家中佈滿已用過的尿片及衛生巾，衛生極之惡劣。

據了解，自去年年初因疫情失業後，女子的情況便一發不可收拾。她表示，因為馬桶壞了，所以選擇轉用尿片，不過她又無法控制自己的儲物癖，導致囤了差不多1年的尿片和衛生巾。

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從影片可見，家中的走廊、廁所都佈滿尿片及衛生巾，其中廁所的尿片簡直堆積如山。浴缸、馬桶邊亦有一大堆咖啡色物體，衛生情況極惡劣。清潔團隊最後穿上全副武器，再用大鏟清理所有污穢物。

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不過，清潔團隊並沒有感到嫌棄或厭惡，反而體諒女子是患有精神疾病，導致無法控制自己，才會導致這種局面：

儲物癖是一種精神病，當患者得不到幫助，就有機會發展成這樣。

目前，女子已經打起精神，決定搬離這個家重新開始！

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責任編輯：羅嘉欣