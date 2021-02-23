  • 25°C
香港時間 : 2021223日 (週二) 12:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 財政預算案2021 林作 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜牛肉呈現奇異綠色光澤似變壞　日本牛肉專家拆解冰鮮牛肉最新鮮顏色

食用安全 12:28 2021/02/23

分享：

熱門 財政預算案2021 林作 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

專家教分辨牛肉新鮮及腐爛的方法

買牛肉時，若見到呈現綠色光澤，代表已變壞？牛肉顏色愈深，代表存放時間愈長？台灣行政院農業委員會指出，牛肉基於兩個原因，偶然會呈現綠光，並教市民分辨是否腐爛的貼士。

據台灣行政院農業委員會網頁資料，牛肉呈現綠光的主要有2個原因：

  • 牛肉屬八角型結構體，有類似稜鏡之光反應
  • 牛肉肌肉裡含有微量金屬元素，最常出現在牛腱和後腿部位，愈靠近關節筋膜部位，愈易發現綠色彩光反應

基於上述原因，會形成單純的反光、反射現象，牛肉偶然會呈現綠色彩光，此屬正常物理現象。

2招分辨是鮮肉或腐肉

農委會又指，通常新鮮牛肉無綠色彩光現象，但冷凍過久或已煮熟的牛肉則較常發生此情況。農委會教大家2個分辨牛肉是新鮮或腐爛的貼士：

  • 試試將該牛肉轉換角度，若綠色彩光消失或變淡，則可判定其為正常物理現象
  • 若被微生物污染，肉品也可能呈現綠色，此時會伴隨不良氣味、黏液等其他現象

透過觀察與嗅聞，就可分辨該牛肉的綠色彩光是否由新鮮物理現象或是腐敗引致。

【同場加映】貝類易積聚重金屬致中毒　解構扇貝帶子高危部位

    點擊圖片放大
    +4
    +3

冰鮮牛肉愈紅愈新鮮？

日本TBS電視節目《この差って何ですか？》曾請來專家講解如何選擇美味牛肉。不少人看見黑紅色的牛肉都不會購買，只買鮮紅色的，因為看起來感覺較新鮮，但事實卻恰恰相反。節目組取出一塊牛肉切開，觀察其變化。切開後，牛肉橫切面為黑紅色，但放置半小時後，肉質顏色出現變化，慢慢轉為鮮紅色。

松阪牛肉專門店的副店長村上智德接受節目訪問時表示，大家都誤會了，牛肉本來是黑紅色的，隨著時間流逝，牛肉中的一種含鐵色素「肌紅蛋白」與空氣接觸後，會氧化並變成鮮紅色。換言之，切開後黑紅色的牛肉，代表沒有長時間與空氣接觸。

【同場加映】16款午餐肉脂肪及鈉含量大比拼　營養師推薦5款較健康午餐肉

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食不安心】肉販為令肉色保持「新鮮」 加防腐劑　食安中心： 勿購買顔色異常鮮紅肉類
13:12 2019/08/27
【食不安心】肉販為令肉色保持「新鮮」 加防腐劑　食安中心： 勿購買顔色異常鮮紅肉類
【抖動牛肉】生牛肉詭異抽搐嚇到媽媽不敢煮飯　專家解構牛肉跳動原因
13:14 2020/08/08
【抖動牛肉】生牛肉詭異抽搐嚇到媽媽不敢煮飯　專家解構牛肉跳動原因
肉類脂肪蛋白質大比拼　牛扒雞胸蛋白質豐富豬腩肉脂肪勁高
17:18 2018/11/12
肉類脂肪蛋白質大比拼　牛扒雞胸蛋白質豐富豬腩肉脂肪勁高
食用安全 牛肉 生活智慧

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣