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疫苗接種︱預約系統誤開放今日接種時間　聶德權：已預約市民今日到場亦安排接種

社會 12:16 2021/02/23

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（經濟日報資料圖片）

本港新冠疫苗接種今日起可預約，周五起正式「開打」，截至今早9時已有4.2萬人預約，惟系統可見已有今日接種的預約。公務員事務局局長聶德權提到系統接受預約時出現2個問題，包括錯誤開放銅鑼灣中央圖書館接種站預約今日接種，少量市民已預約，當局已聯絡另作安排，又指如有已預約市民今日到場仍會為其接種。

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負責統籌新冠疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今早接受電台訪問時坦言，系統在凌晨接受預約時曾出現兩個問題，包括首40分鐘一度擠塞，及後已處理；另一問題則涉及銅鑼灣中央圖書館的接種站，系統曾錯誤開放予市民預約在今日接種。

他稱，已有少量市民錯誤預約今日於該接種站接種，當局已聯絡有關市民安排其他時間，但如果仍有市民今日到接種站，仍會安排接種。

系統曾錯誤開放予市民預約在今日接種。（擷自網上預約接種系統）

創新及科技局局長薛永恒於另一電台節目形容申請非常踴躍，又解釋剛開始接受申請時，進入系統的人數超出一般系統接受容量，出現擠塞情況，但其後系統有所調整，約於凌晨12時40分左右已疏導有關情況，估計今早是第二個預約高峰期。

他又指，系統會於市民預約接種第一針疫苗的前一日發短訊提醒，其後亦會發短訊提醒市民接種第二針，若市民錯過接種第二針的日子，將會發出多個短訊提示，亦會致電通知有關人士。

系統於凌晨接受預約後首40分鐘一度擠塞。（擷自網上預約接種系統）

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責任編輯：陳正怡

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