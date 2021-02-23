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【飲食優惠】和民居食屋期間限定Omakase晚市堂食套餐　網上訂購優惠低至每位160元【內附連結】

休閒消費 12:52 2021/02/23

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和民居食屋慶祝20周年推出Omakase晚市堂食套餐網上訂購優惠低至160元/位。(餐廳提供)

香港和民集團今年迎來20周年慶，為隆重其事，由即日起推出期間限定極平Omakase(廚師發辦)套餐網上訂購優惠，可於和集團旗下港九新界十多間分店，以每位低至63折價錢，$160/位品嘗和民居食屋的8道菜 Omakase 或 $280/位享受升級版饗和民的6道菜 Omakase，套餐一律以2人起，每月每店預訂50份，售完即止。詳情及訂座按此連結

特別選用九州A4和牛，脂香四溢。(餐廳提供)

1.饗和民  升級版Omakase晚市套餐

由前菜至甜品共6款食物，包括精美的壽司6貫，如脂香四溢的九州A4和牛炙燒壽司、有比手掌還要長的星鰻、飽滿甘甜日本油甘魚甘醇香甜特選日本海膽等等，除了壽司主食，更有九州和牛壽喜燒，特別選用牛中極品的九州A4和牛， 肉質油脂分佈堪稱完美，油花細緻均勻，肉質幼嫩味道濃郁，入口即溶，每啖都齒頰留香，再加上爐端燒北海道珍寶帆立貝、日本新鮮蔬菜及讚岐烏冬。

爐端燒北海道珍寶帆立貝。(餐廳提供)

2. 和民居食屋  8道菜Omakase

包括極上中拖羅刺身、8貫壽司盛合 （包括日本帆立貝壽司、極上中拖羅壽司、赤蝦壽司等)、牛油焗日本帆立貝、廣島縣炸蠔，甜品還有來自和民自家農場出產的有機番薯製作的迷你芭菲，健康又好味。 

優惠條款及細則：
*和民套餐優惠期由即日至2021年6月30日
*饗和民套餐優惠期由即日至2021年3月31日
*套餐只限晚市堂食
*套餐無需預約，繁忙時間需輪候座位
*另收加一服務費
*如有需要，亦可致電餐廳預約
*優惠供應每月每店只限售50份，售完即止。

同場加映：彩虹親子早晨全餐食譜【下一頁

記者：郭秀芳

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