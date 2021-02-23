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疫苗接種︱預約系統誤開放今日接種時間　聶德權指有逾110名預約市民成功接種疫苗

社會 12:42 2021/02/23

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公務員事務局局長聶德權表示，截至早上11點45分，已有6萬名市民預約接種。（馮漢柱攝）

本港新冠疫苗接種今日起可預約，周五起正式「開打」。公務員事務局局長聶德權表示，截至早上11點45分，已有6萬名市民預約接種。他亦承認，凌晨開放的預約系統出現問題，一度錯誤開放可在銅鑼灣中央圖書館疫苗接種中心的接種時段，逾有110名已預約市民到中心接種，在場醫護已為他們接種疫苗。

聶德權提到，今早開放網上預約，同時邀請200名優先接種組別的市民接種疫苗，包括醫管局及衛生署醫護人員、安老院舍員工等人，下午亦有公務員及紀律部隊人員等。他希望市民可看到整個接種流程及安排之外，同時間讓接種中心未來接種工作可更為暢順，包括登記、實際接種等流程。他續指，這項大型安排難免起初有需要磨合的空間，希望本周五接種中心可運作暢順。

聶德權承認，昨日開放的預約系統出現問題，一度錯誤開放可在銅鑼灣中央圖書館疫苗接種中心的接種時段，他指有小部分市民成功預約，當局已聯絡相關人士，通知他們需重新預約。他亦指，有約110名市民今日已到中央圖書館接種中心，多數為長者及為照顧者，在場醫護為他們接種疫苗。

聶德權表示，截至早上11點45分，已有6萬名市民預約接種，名額佔未來兩周8成，故目前仍有餘額可進行預約。他明白，市民希望第一時間接種疫苗，政府將盡快推展工作，除了接種中心及診所外，將開放至私家醫生診所，冀市民等待。

被問到「復必泰」疫苗抵港時間，聶德權則表示將會在本周抵港。

 

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記者：曾卓鋒

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