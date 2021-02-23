失憶24小時︱王君馨直言曾享受被異性包圍　人妻Grace大膽談閨房事

▲ 王君馨與YouTuber合作拍片大談閨房事。

人妻王君馨（Grace）近日頻頻曝光，不但在劇集《失憶24小時》中有演出，另外又以獨立歌手身份G.Raice推出新歌《尖叫》。在MV內，王君馨更與男主角林德信有不少貼身火辣場面，又以性感造型上陣，盡展火辣好身材。

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▲ 王君馨與老公Daniel於2016年結婚。（Instagram圖片）

嫌老公不懂挑逗

現實中，王君馨於2016年與圈外男友Daniel結婚，但她也從不避諱在社交平台分享性感照。外國回流的她也不介意公開談論婚姻私密事，她早前與YouTuber Emi Wong齊玩「婚姻Q&A」，大談十分私人的閨房生活。

王君馨在訪問片中指，讀書時喜歡被男性包圍的感覺，令當時仍是她男朋友的Daniel大呷醋及生氣。而此情況直到二人有宗教信仰後，王君馨才有所改善，知道這樣做是不對，並在此後約男性朋友外出時都會與老公交代，老公才不再呷醋。

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自爆性慾比丈夫強

之後，她又提起二人閨房事，自爆性慾比老公強，更指老公不懂挑逗她，只會搭她膊頭左右搖擺：「我會挑逗，他就鹹濕，但如果他鹹濕，為甚麼不挑逗我呢？」

王君馨也指自己曾試過愛上劇中拍劇，精神出軌，令老公非常生氣。

▲ 王君馨從不介意大方分享性感照。（Instagram圖片）

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相愛逾16年

其實王君馨與Daniel在結婚前已拍拖12年，她是老公的第7任女友。二人相識時，王君馨在美國紐約讀書，因在咖啡室做暑期工時邂逅Daniel，當時二人都一見鍾情，互相吸引。

王君馨更要Daniel食她口水尾，二人火速撻着，Daniel更很快便帶她見家長。但由於當時二人學校距離遠，聚少離多，而且她又有不少異性朋友，令二人在拍拖2年後分手收場。

但二人就再見亦是朋友，一直互相聊天關心。直至王君馨回港發展，經歷了抑鬱及暴食症，信主後找Daniel傳福音，經過一個月的冷靜思考期，二人終認定對方，正式復合。

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