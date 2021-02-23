疫苗接種︱未來2周預約名額已滿　已有7萬人預約疫苗接種

▲ 新冠疫苗接種計劃今日（23日）有約200名優先接種組別人士到場。（馮漢柱攝）

新冠疫苗接種計劃今（23日）起接受優先群組人士網上預約，​周五（26日）起可正式接種科興疫苗。

在5間社區接種中心和18間醫院管理局普通科門診診所接種疫苗。截至今日下午四時，所有由2月26日至3月11日這兩星期的預約已經額滿，共有約70,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。政府發言人感謝市民對接種計劃的支持，政府稍後會公布接種的最新安排。

九龍灣體育館社區疫苗接種中心預約情況：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

官涌體育館社區疫苗接種中心預約情況：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

源禾路體育館社區疫苗接種中心預約情況：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

天暉路體育館社區疫苗接種中心預約情況：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

TOPick早上11時許嘗試上網了解各接種中心預約情況，期間等候約1小時後才成功進入預約版面。截至12時半，位於天后中央圖書館（展覽館）和九龍灣體育館的社區疫苗接種中心，由2月26日至3月11日的名額已經全滿；佐敦官涌體育館目前僅餘3月10及11日少量名額；元朗天暉路體育館在2月26日至3月4日名額全滿，而3月5至8日仍有少量名額提供；3月9日至11日全日各時段亦有名額；沙田源禾路體育館2月26日至3月8日已額滿，而3月9至11日亦有少量名額。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙、陳麗娜