絕世好奶奶｜賤男與小三行禮涉重婚　奶奶為正印出頭闖婚禮怒摑兒子

▲ 泰國一名奶奶為正印新抱出頭，大義滅親教訓娶小三的兒子。

泰國近日出現一位「最強絕世好奶奶」！此名奶奶大義滅親，兒子跟妻子結婚約15年，育有2子女。兒子近日拋棄糟糠，竟跟小三結婚，並涉嫌重婚，奶奶代正印出頭怒闖婚禮，掌摑兒子，親手教訓他。有關影片在網上瘋傳，許多網民的焦點放在奶奶身上力讚！

賤男涉重婚娶小三

綜合外國媒體報道，泰國一名33歲女子指控，其34歲警察丈夫從去年開始有外遇，她跟丈夫結婚約15年，育有2名分別5及15歲的子女。她控告丈夫於18日（上周四）跟小三舉辦婚禮。

正印妻子表示早已察覺丈夫有外遇，近日發現很多異樣，曾質問他是否娶小三，丈夫還騙她只是到外地值夜班。妻子不死心，於18日當天早上跟奶奶及律師，帶同結婚證書，跑到小三位於猜那（Chai Nat）地區的家。正印妻子發現丈夫穿上禮服正和小三舉辦婚禮。當時她被丈夫攔住及趕走，丈夫更一度表示不認識她們。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

教訓兒子拋棄糟糠

之後，奶奶出手！從影片所見，媽媽大怒，出手掌摑兒子，打他的頭，更一邊打一邊責罵，而幾位主持婚禮的僧人繼續淡定念經。兒子及小三未有反擊，他們只是坐定定面向僧人，兒子任由媽媽打而未有還手，他一度被推到失平衡跌在地上，需用手撐著。

影片曝光後，網民支持正印妻及奶奶的做法，很多人稱讚奶奶令人欽佩，沒有偏幫兒子，而是為新抱出頭，大義滅親。此外，涉事新郎在警局任職警察，高層表示已進行調查，釐清該男子是否在婚姻狀態下重婚。而小三任職的金舖亦聲稱已將她辭退。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳