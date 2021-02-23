東張西望︱吳幸美從不推job獲封「測試專員」　接受網民負評：有建議就接納做好

▲ 吳幸美加入節目《東張西望》任主持已有11年。

《東張西望》陪伴觀眾渡過逾15載歲月。當中的吳幸美在2003年經選港姐入行，2009年已加入《東張西望》任外景及廠景主持至今，而她的主持形象亦可謂深入民心，即使客串劇集也會出演主持角色，是不少觀眾心中的「御用主持」。

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▲ 吳幸美於2009年加入節目《東張西望》任主持。（陳家瑩攝）

珍惜每一個工作機會

在正式入行前，吳幸美在小時候已是富藝術天份的女孩，熱衷於唱歌跳舞及繪畫，在校內也會演舞台劇及擔任司儀，習慣面對觀眾，鍛鍊出做主持的自信。

初入TVB時，吳幸美年僅19歲，一入行已被安排做主持。接受TOPick專訪的幸美回憶稱，尚屬新人在演出時不免緊張：「初時入行年紀太少，說話有時結結巴巴，會因為做不到一件事而嬲自己。不過幕後同事非常好，總會鼓勵我慢慢來，就是因為他們給我信心，加上之後累積多了經驗，做直播就不再緊張。」

吳幸美為不同節目任主持，亦坦言喜歡做主持時的感染力，讓她感到很有成功感。而吳幸美就於2005起為娛樂新聞台任主持，之後受《東張西望》的幕後發掘邀請加盟。

▲ 吳幸美初入行已向主持路出發。（受訪者提供）

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她感到幸運地可以加入《東張西望》，所以發奮更用心工作：「不論大或小的預備工作都會做，因為觀眾每一刻都看到你，他們的眼睛是雪亮，用心做大家是會知道。」

雖然不是記者或傳媒行業出身，但吳幸美亦為工作而不斷增值知識：「口才反應是習以為常，我會看很多報紙，涉足不同話題，令我知道該問甚麼，以及讓嘉賓知道我認識不同方面的知識。」

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難忘《東張》採訪

吳幸美加入《東張西望》後有個別名叫「測試專員」，她曾因試飲斷片酒的誇張反應成網絡熱話。

她大方地回憶分享稱：「當時斷片酒是一項突發工作，其實平時不喝酒，但因為我不會推工作就想不如嘗試一下，若試到也是值得。拍攝時我沒想過會醉，也沒想過會有那麼多人看影片。」

▲ 吳幸美初入行時常因做得不好而埋怨自己。（陳家瑩攝）

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她續表示從不介意網民負評：「網民會有不同評價，我所有都會接受，讚當然很開心，相反建議就會接納做好它。而且過百萬點擊造就我成為測試專員，覺得很有趣。其實做主持最開心是有Character讓人記得，又幫我帶動其他廣告收入。」

吳幸美亦提起另一次難忘的經歷「睇住啊」大叔：「本身叔叔是很正經，也很好人，但由於他的動作太大，手在面前擦過，我很怕他打到我才窒了一下。當日配音同事已覺得很好笑，想不到最後又做了網紅。」迴響極大，她其實心存感激，也因此與「睇住啊」大叔成好朋友。

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入行豐富人生

她雖覺得訪問有時或要久等，但在發生大事時，例如當年參與馬頭圍採訪，最希望以訪問幫助別人：「意義大，我是不怕辛苦。」

回望多年的主持生涯，吳幸美形容是急速成長的過程：「初入行當然會害羞，這個圈的大人又很多，因為很小時已見多看多，人生豐富了，也讓我對不同人都有共同話題，是個很好的成長過程。」

她又回想入行後的一切都是「意外收穫」：「入行時真的沒想過一做就那麼長時間，但很慶幸選擇了這一行，因為真的很喜歡，所以選了喜歡的工作就決意要做好，我相信演藝就是我的終生職業，不會有期限。」

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場地：The Little things Partyroom

記者：陳家瑩

同場加映：麥美恩專訪