星二代復課｜張頴康麥雅緻陪伴女兒興奮復課 王錦輝中小學注重兩文三語深受歡迎

▲ 張頴康麥雅緻分享女兒復課情景。

中小學陸續復課，藝人夫婦張頴康麥雅緻都分享陪伴女兒小豆回校復課的興奮心情，兩人指女兒小豆很期待回到學校，麥雅緻更對女兒復課事宜緊張徹底難眠，原來小豆現時就讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。

復課首日，張頴康麥雅緻在facebook上張貼陪伴女兒復課的情景，他們親自開車送女兒上學，並分享興奮的心情。

停面授課嘅日子仲長過一個暑假，今日終於都等到返返學喇！小豆好期待返學見返啲同學仔，所以噚晚好緊張瞓得唔好！其實最緊張嗰個係我老婆，基本上成晚無瞓過咁滯！而我就最期待疫情快啲過啦，因為小花生話好想返學搵啲同學仔玩呀！

從兩人分享的相片可見，小豆回到學校有機械人在門口迎接開學，並與老師合照，原來小豆現時就讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。

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小豆就讀的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，是全港第一間間由大學開辦的附屬學校，位於沙田石門，是中小學「一條龍」直資學校。學校實行小班教學，王錦輝中小學實行小班教學，以英語為主要教學語言，並提供英文、中文及資訊科技三能平衡發展的學習環境。

王錦輝中小學重視學生兩文三語，以及資訊科技應用能力。學校率先採用全面電子教學，將結合科學、技術、工程、藝術，及數學的STEAM課程獨立成科，訓練學生的思維和解難能力。

學生除了可選擇應考本港中學文憑試(DSE)外，亦可選修英國普通教育文憑試高級程度課程 (GCE A-level)，因此深受家長歡迎，每年都吸引大批家長報名。

根據教育局資料，王錦輝中小學的學費分10期繳交，中小學全年學費是38,980元，GCEAL YEAR 1及GCEAL YEAR 2的學費則是41,600元。

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責任編輯：王明芳