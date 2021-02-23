代母出頭︱準外母出2.5倍錢邀親家做鐘點零幫忙　孝順仔不甘母受辱狠批︰假好心

▲ 一名男網民指，準外母出2.5倍價錢邀請其母做鐘點，過程中卻不幫忙。

婆媳關係複雜，姻親關係也絕不簡單。台灣一名男網民於社交媒體投稿，指準外母出市價的2.5倍價錢邀請做鐘點的媽媽幫忙打掃，但對方在過程中翹埋雙手，沒有幫忙，令他有感媽媽受辱，更批評準外母「假好心真羞辱」。

聽音樂喝下午茶沒幫忙

該名男網民上周三（17日）向facebook群組「靠北女友2.0」投稿，表示媽媽任職鐘點女工，由於當時將近農曆新年，因此準外母以市價的2.5倍人工，請他的媽媽來打掃，但他形容對方的行為太誇張︰

我媽在打掃的時候，女友媽就坐在沙發上聽音樂喝下午茶，看著我媽一個大她快十歲，而且還有心臟病的人，忙前忙後都不會覺得不好意思。

發帖男網民的媽媽向對方暗示不是花錢就很了不起，把工作都丟給人做，準外母隨即回應︰

如果太累的話，可以休息一下一起吃點心。

不忿準外母態度與女友吵架

男網民認為對方是「假好心真羞辱」，稱媽媽一個人打掃女友家的三房兩廳單位非常累，回家就委屈到哭了。他跟女友討論此事，女友表示︰

她的媽媽根本沒錯，是個很溫和又善解人意的人。我媽拿錢就應該做事，而不是不清楚自己的定位。

二人為此爭吵，甚至陷入分手邊緣。而準外母其後致電給他道歉，表示當時說話可能傷害到人，但絕無惡意，讓他們母子不舒服感到不好意思。不過，男網民似乎不接受她的道歉，更批評她︰

住豪宅當貴婦很了不起？我媽活該被糟蹋？女友媽這種沒有生產力的人，根本不配跟努力工作的我媽比！

網民︰收錢做事是應該

這篇投稿引來網民熱議，幾乎一面倒批評男網民玻璃心，認為準外母作為僱主已付足人工，不幫忙也合情合理，留言「天底下哪個僱主付錢了，還需要下去幫忙一起工作？」、「公私要分明，你媽媽收錢才做工作」、「如果覺得似乎矮人一等，就不要接這工作」。點擊看更多網民意見︰

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而且不少網民讚賞準外母的為人不俗，紛紛為她說好話，表示「女友媽會來道歉已經人很好了」、「對方沒嫌棄了，還請你媽媽去，有錢賺不是很好？」、「沒幫忙就是羞辱？」。

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責任編輯：王明芳