鄭欣宜相隔7年再做舞曲　Joyce「五爪金龍」喻意龍精虎猛

▲ 鄭欣宜相隔7年再做舞曲。

鄭欣宜 （Joyce）事隔七年再炮製強勁節奏跳舞歌，近日派台新歌《@princejoyce》滙合國際級創作班底，製作規模更十分龐大，幾十人的團隊更由白天拍攝到凌晨共十多二十小時才完成。

為著配合新歌舞動節奏，製作團隊更為Joyce設計多款閃亮舞衣，留意是Joyce手上的「五爪金龍」水晶長指甲，襯起她的搖曳舞姿，聲色奪人。

▲ 欣宜一身閃亮造型。

Joyce說：「我同公司一直想找一首節奏強勁，好有氣氛可以打響2021頭炮的歌，一收到《@princejoyce》首歌已經好鍾意，因為歌曲好有態度好有氣氛，我一直好想製造一種感覺，是不用理會別人怎看你，I follow Me ! 跟隨自己感覺。」

Joyce 指出，今次製作班底從來各自未試過合作，她說：「每一個單位都是我親自找回來，所以埋位前大家都好緊張，幸好大家非常專業，拍攝當天好順利。最幸運是找到一位好勁的排舞師，跳舞歌一定跳到飛起，但連日來的排舞都好順利，排舞師好犀利，令到不是專業dancer的我跳得似模似樣。希望大家聽到這首歌，會覺得朝氣勃勃，好有力量好積極好有自信，新一年龍精虎猛！」