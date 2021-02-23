安心出行︱安心出行被指位列海外地區下載榜首　薛永恒指2至3%海外下載絕不出奇

▲ （經濟日報資料圖片）

政府「安心出行」應用程式至今已有279萬次下載量，創新及科技局長薛永恒指逾97%均於香港下載，就安心出行於多個島國及非洲國家中下載排名首位，薛永恒稱不少人到不同地方工作或留學，持當地手機返港再下載安心出行，下載紀錄變為其他國家地區，強調約2至3%海外地區手機下載是符合比例，絕不出奇。

有報道指，政府「安心出行」應用程式於多個島國及非洲國家中下載排名首位，創新及科技局長薛永恒今日(23日)接受電台訪問時表示，現時安心出行應用程式的下載量達279萬，有97%的下載量屬香港，又不清楚應用程式商店如何統計排名榜，但認為香港作為國際大都會，很多人會到不同地方工作或留學，持當地手機返港，再下載「安心出行」，下載紀錄變為其他國家地區。

他相信，不會突然有大量外國人下載「安心出行」，即使下載後亦都無用，形容現時有約2至3%海外地區手機下載是符合比例，絕不出奇。 薛永恒又相信使用「安心出行」的市民多於選擇登記個人資料，透過紙本紀錄會減慢整個通知流程，萬一有人確診，當局要派員到患者曾到訪的場所，向負責人索取相關資料，再逐一致電通知其他到訪者，對相關人士的保護會減弱。

個人資料私隱專員鍾麗玲今早同樣接受電台節目訪問時表示，「安心出行」最初推出時，的確有要求獲取用戶手機較多權限，惟現時已改以WiFi功能收集數據及比對資料，減少獲取相關權限。

她又指有關程式並無違反《個人資料私隱條例》，程式無追蹤功能，亦無搜集用戶的全球定位系統(GPS)數據，用戶下載時毋須登記個人資料，掃瞄二維碼後的資料，亦不會轉移到任何政府或處所的系統。

她又指，食肆或表列處所職員，即場查閱顧客個人資料，甚至即場致電核實，都不算違反《個人資料私隱條例》；食肆負責人等資料使用者，收集個人資料時，應該採取切實可行的步驟，確保相關資料準確，但取得資料後，不可以胡亂使用，或者用作非防疫的其他用途，亦不能在未獲准許下，向他人披露資料，或者遺失和刪除等。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡