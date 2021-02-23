疫苗接種︱有成功接種疫苗的市民形容為「意外之財」　另有市民稱感覺國內疫苗較安全

本港新冠疫苗接種今日起可預約，周五起正式「開打」。政府的疫苗接種預約系統，凌晨開放預約後曾錯誤容許市民預約今日到中央圖書館接種。有市民凌晨成功預約，今早依時到場，職員亦容許他們接種疫苗。有成功接種的市民形容為「意外之財」，可趕及3月尾飛往英國探親。

即看銅鑼灣中央圖書館疫苗接種中心接種情況及接種市民回應：

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在凌晨成功預約而今早成功接種疫苗的退休人士陳先生形容，今次能夠成功接種屬一筆「意外之財」。他表示，他打算在3月底前往英國探親，所以希望盡快接種疫苗，希望可以豁免隔離及減低染疫風險。他計算，若今日接種疫苗後，再在下月接種第二劑，相信可趕及3月底前往英國。

陳先生亦表示，比較過科興疫苗及「復必泰」疫苗後，他選擇科興疫苗的原因是因為他寧願選擇副作用較低的疫苗而非選擇有較高效率的疫苗，稱「復必泰」疫苗有較多副作用，因此不選擇接種。

即看29間疫苗中心分佈：

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另一名在凌晨成功預約而今早成功接種疫苗的李先生表示，其妻子在系統一開放後便即時預約，並等待系統數十分鐘後便成功預約今早10時接種疫苗。

李先生表示，自己住在香港中央圖書館附近，因此一早便到疫苗中心接種，整個過程流暢，醫護亦有問及個人病歷等問題。李太則表示，接種後沒有太大感覺，反為接種時醫護較為大力。他亦表示，接種疫苗的原因是因「信阿爺、信政府」，強調不會相信謠言及外國。他亦提到，自己的子女不願意接種疫苗，但沒有強逼子女接種。

同為凌晨成功預約而今早成功接種疫苗的吳先生則表示，本來自己患有高血壓，接種的時候醫護有為他進行講解。他亦指，「遲早都要打，而家早啲打都安心啲」，又表示對科興有信心，強調「唔係因為特首打我先打」。他希望接種疫苗後可盡快到內地遊玩，冀政府可盡快通關。

預約接種疫苗的步驟：

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科興疫苗、BioNTech/復星疫苗及阿斯利康/牛津疫苗大比較：

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疫苗接種｜不斷更新疫苗接種計劃 29間接種中心地址+疫苗種類＋預約步驟 【一文看清】

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記者：洪芷晴、曾卓鋒