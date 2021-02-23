日本新事｜吉卜力主題樂園 2022年秋季登場    哈爾移動城堡草圖曝光

▲ 日本愛知縣的吉卜力主題公園將於2022年開幕，當中的哈爾移動城堡的草圖也曝光 了。（相片來源︰Studio Ghibli）

宮崎駿工作夥伴兼吉卜力監製鈴木敏夫共同策畫，將位於愛知縣長久手市的「愛‧地球博記念公園」，在2022年改建為「吉卜力主題公園」 ，當中的「哈爾移動城堡」草圖亦曝光，讓宮崎駿的粉絲相當期待。

▲ 哈爾的移動城堡的草圖還未上色，但可愛的圓眼、雙腳和砲台、連窗戶的飛行城堡都神還原，讓人好奇內裏乾坤。（相片來源︰Studio Ghibli）

「吉卜力主題公園」由 5 大主題區構成，總面積約 7.1 公頃，斥資約340億日元興建，其中3個主題區已於去年動工，包括重現動畫「心之谷」風景的「青春之丘」、作為影像展示室及咖啡店等的「吉卜力大倉庫」，及重現動畫「龍貓」田園風景的「DONDOKO之森」。

▲ 哈爾移動城堡是吉卜力主題公園內的重要景點。（相片來源︰Studio Ghibli）

最受關注的亮點，無疑是重現《哈爾的移動城堡》的城堡和《魔法公主》裏村莊場景的「魔女之谷」。 5 大主題區規模最大的「魔女之谷」包括餐廳、庭園及遊樂設施等等，而近日這兩大場景也悄悄曝光，畫面中可見《魔法公主》的村莊，綠草如茵，而哈爾的移動城堡還未上色，但可愛的圓眼、雙腳和砲台、連窗戶的飛行城堡都神還原，讓人好奇內裏乾坤。

▲ 草圖所見《幽靈公主》的村莊。（相片來源︰Studio Ghibli）

另外，吉卜力主題公園亦希望將電影中不同的經典場景都完美還原，當中將包括《千與千尋》中著名的豬食街，《天空之城》、《貓的報恩》等等，精采程度爆燈，預估將可以提供超過每年 180 萬遊客的接待能力。

記者︰馮柏偉