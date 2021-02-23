工業意外︱粉嶺皇后山公屋地盤工人疑高處墮下亡　工業傷亡權益會發起募捐助遺孀

粉嶺皇后山地盤發生致命工作意外，事發於今日上午11時許，一名年約39歲洪姓工人，被發現倒卧於皇后山徑公屋地盤工地，疑從高處墮下。現場消息指，死者體形肥胖，事發時坐吊船在外牆塗玻璃膠，未有綁上安全帶，懷疑3樓墮下，當時吊船操作正常。

警方接報到場，經救護員檢查，證實事主當場不治。警方正調查意外原因，暫時未確定事主是高處墮下，或是被物件高處墮下擊中。

工業傷亡權益會稱，對事件表示十分難過，會方幹事早前已抵達地盤接觸家屬，提供協助及情緒輔導。會方稱，工友年僅39歲，正值壯年，為家中經濟支柱，育有兩名幼女，兩女兒分別為10歲及6歲，正就讀小學，形容事件對一家而言是突如其來的沉重打擊。

會方稱，現時洪太頓失依靠，對丈夫的殮葬費及兩名女兒日後的生活費感到十分徬徨無助，希望各善長仁翁能伸出援手，幫助洪太及一對年幼女兒渡過困境。捐款方法如下：

直接捐助予家屬（不會獲發捐款收據）：

（一）銀行入數

中國銀行戶口號碼：012-607-1-020499-7

戶口持有人姓名：李小燕（LI XIAOYAN）（遺孀）

（二）郵寄支票

支票抬頭：李小燕（LI XIAOYAN）

郵寄地址：藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心二樓工業傷亡權益會

請在入支票背面註明【捐款皇后山意外家屬】及【捐款人姓名及聯絡方法】

勞工處發言人稱，高度關注粉嶺一個建築地盤發生的致命工作意外，勞工處稱十分難過，並對家屬致以深切慰問。處方得知意外發生後，已即時派員到意外現場調查，向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤樓宇單位窗邊，進行任何可能導致有人從高處墮下的工作，直至處方信納承建商已採取措施消除危害，才可復工。



發言人強調，正全速進行調查，確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

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記者：曾秋文